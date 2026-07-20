“เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ได้ฤกษ์บวงสรวง พร้อมเปิดม่านสาดความแซ่บ 17 ส.ค.นี้

รวมพลนักแสดงดัง “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ทำพิธีบวงสรวงเอาฤกษ์เอาชัย เตรียมเปิดม่านสาดความแซ่บสะเทือนรัชดาลัย 17 สิงหาคมนี้
ได้ฤกษ์บวงสรวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปี เรื่อง “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ละครเวทีสุดแซ่บที่ร้อนแรงจนทุกคนตั้งตารอคอย ล่าสุด บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้กำกับการแสดง พร้อมด้วยนักแสดงและทีมงาน อาทิ แพ็ท สุธาสินี, อแมนด้า ออบดัม, เจมส์ มาร์, หญิง รฐา, ชาย ชาตโยดม, นนท์ อินทนนท์, ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร, ปาว ปวรดา ฯลฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเริ่มขึ้นซ้อมบนเวที “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” เป็นครั้งแรก ซึ่งนับเป็นการซ้อมในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อน “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” จะเปิดม่านการแสดงให้ผู้ชมได้มาพิสูจน์ความอลังการพร้อมกันในวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ สนใจจองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท
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