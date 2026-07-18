แผนร้ายทำลายทั้งชีวิต! “ไป่ ทาคน” จนมุมถูกแบล็กเมล 3 ล้านจ๊าต! “เน ทู ไนห์” พลิกเกมช่วยครอบครัวพ้นวิกฤต ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.8
ความเข้มข้นพุ่งทะลุขีดสุด สำหรับซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 เมื่อแผนร้ายของ ยานไน และ เทะตุน เดินหน้าทำลายชีวิต สีหะ (ไป่ ทาคน) ด้วยการใช้ เนจี้ เป็นเครื่องมือแบล็กเมล พร้อมข่มขู่เรียกเงินสูงถึง 3 ล้านจ๊าต! แลกกับการไม่เปิดเผยรูปถ่ายที่อาจทำให้ทุกอย่างพังทลาย สีหะตกอยู่ในทางตัน พยายามทุกวิถีทางเพื่อหาเงินมาปิดปาก จนเกือบตัดสินใจขโมยเงินของแม่ แต่ในที่สุดเขาเลือกเผชิญหน้ากับความจริง และสารภาพทุกอย่างกับ ทูระ (เน ทู ไนห์) และ นินนเว
เมื่อความจริงถูกเปิดเผย ทูระจึงใช้ทั้งไหวพริบและหลักฐานที่มีพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ พร้อมขู่ดำเนินคดีฐานกรรโชกทรัพย์และหมิ่นประมาท จนเนจี้ต้องยอมลบรูปทั้งหมดและล่าถอยในที่สุด วิกฤตครั้งนี้ทำให้สีหะได้เรียนรู้บทเรียนครั้งสำคัญ ขณะที่นินนเวแม้จะเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เลือกให้อภัยและพร้อมจับมือก้าวผ่านอดีตไปด้วยกัน
บทสรุปของเกมแบล็กเมลครั้งนี้จะจบลงเพียงเท่านี้จริงหรือไม่? และยานไนจะยอมแพ้หรือกำลังซ่อนแผนร้ายครั้งใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิม? ติดตามชมได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.8 พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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