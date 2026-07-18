มือมืดปล่อยคลิปฉาว “แม้ก” หวังโค่นแบ็กใหญ่ “มินลี”

คลิปฉาว “แม้ก กรธัสส์” ชนแล้วหนีสนั่นโซเชียล! มือปริศนาหวังล้มกระดานทลายแบ็กใหญ่ของ “มินลี ธนากร” เกมแก้แค้นครั้งนี้เดิมพันด้วยทุกอย่าง ใน “PAYBACK The Series” EP.8
สัปดาห์ก่อนมีการเปิดตัวละครที่ผู้ชมคาดไม่ถึงคือ “เป็นหนึ่ง” ที่รับบทโดย “แม้ก กรธัสส์” ตัวละครใหม่ที่เข้ามาร่วมเกมการแก้แค้น จนทำให้ผู้ชมต่างจับตาว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญอย่างไร และการปรากฏตัวของเขาจะเปลี่ยนทิศทางของเกมนี้ไปแค่ไหน เรียกได้ว่าจากนี้แฟนๆ ไม่ควรพลาดแม้แต่ตอนเดียว สำหรับซีรีส์ดราม่าเข้มข้นที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีชื่อดัง “PAYBACK The Series” จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีคนจงใจปล่อยข่าวฉาวหวังทำลายคู่แข่งคนสำคัญ และเรื่องนี้อาจส่งผลกระเทือนถึงขั้นทำให้แบ็กใหญ่หลุดจากเก้าอี้สำคัญในบริษัท!
คลิปหลุด เป็นหนึ่ง (แม้ก กรธัสส์) ขับรถชนคนแล้วหนีกลายเป็นประเด็นดังในโลกโซเชียล และข่าวนี้ยังส่งผลกระทบต่อคนรอบตัว ซัน (มินลี ธนากร) อาทิ เจย์ (ท็อปแท็ป จารุกิต) ที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนช่วยปิดข่าวของเป็นหนึ่งเพราะเป็นเพื่อนสนิท และ ขจร (ขุนโน้ต จิรภัทร) ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนปล่อยคลิปหลุดของเป็นหนึ่งให้กับนักข่าว จนเรื่องนี้อาจทำให้ขจรถูกไล่ออกจากบริษัทได้ งานนี้ซันต้องลุกขึ้นหาวิธีการช่วยให้เจย์และขจรให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหา โดยต้องเริ่มแก้ไขเรื่องราวทั้งหมดจากคนต้นเรื่องที่สำคัญคือเป็นหนึ่ง แต่งานนี้การเข้าถึงตัวเป็นหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะเป็นหนึ่งเป็นคนโมโหร้ายและไม่ไว้ใจใครง่ายๆ
ซันจะช่วยแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายนี้ได้สำเร็จหรือไม่ หรือข่าวฉาวครั้งนี้จะทำลายจนซันไม่เหลือแบ็กสักคนเดียว ติดตามชมได้ใน “PAYBACK The Series วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น oneD ดูเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 2330 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com นอกจากนี้สามารถรับชมที่ญี่ปุ่นทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวัน ทาง LINE TV เท่านั้น!
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