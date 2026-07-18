หวานไม่แผ่ว! “ปอนด์” ยกเวลาทั้งชีวิตให้ “ภูวินทร์”

หวานไม่แผ่ว “ปอนด์” คอยเติมรัก “ภูวินทร์” ไม่หยุด ด้าน “วิลเลี่ยม” ก็เลือกอยู่กับ “เอส” มากกว่าตำแหน่งใหญ่ ในซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me” EP.2
หลังจากแต่งงาน “คุณธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) ก็รับปากกับ “ลูกพีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) ว่าจะมี สติมากขึ้น ต่างคนต่างกลับไปตั้งใจทำงาน แต่ความหวานก็ไม่แผ่ว “คุณธีร์” คอยเติม “ลูกพีช” ด้วยการกอดและหอมตลอดเวลา ส่วน “ลูกพีช” ก็ขยันทำเซอร์ไพรส์เอาใจ “คุณธีร์” สุดๆ ทางด้าน “โรม” (วิลเลี่ยม จักรภัทร) ที่ แด๊ด (เอ็กซ์ ปิยะ) อยากให้รับช่วงต่อเป็นผู้นำอาเซนี่ก็อิดออดอยากใช้เวลาอยู่กับ “โมกข์” (เอส ศุภ) ให้มากที่สุด แต่ละคนหวานขนาดนี้ แฟนๆ เตรียมจิกหมอนกันได้เลย
ซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me” EP.2 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ดูทีวีทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
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