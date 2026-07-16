เปิดกล้อง “นางฟ้าหมอลำ” หวานตั้งแต่ซีนแรก “ยูกิ” เขินหนัก! ฉากกุ๊กกิ๊ก “แชป”

“นางฟ้าหมอลำ” เปิดกล้องประเดิมฉากแรกสุดฟิน นางเอกป้ายแดง “ยูกิ เพ็ญผกา” รับตื่นเต้นและเขินจัด หลังเข้าฉากกุ๊กกิ๊ก “แชป วรากร” ตั้งแต่วันแรก ถึงขั้นไม่กล้าสบตา พร้อมฝากติดตามละคร เซอร์ไพรส์เป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษในรายการ “บัลลังก์หมอลำ” ทางช่อง 7HD
เปิดกล้องถ่ายทำปุ๊บก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนละครทันที สำหรับละครก่อนข่าวเรื่องใหม่ นางฟ้าหมอลำ ค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) ที่จับคู่พระนางเคมีสดใหม่ แชป วรากร ศวัสกร ประกบ ยูกิ เพ็ญผกา (ยูกิ ไหทองคำ) หมอลำสาวดาวรุ่งมาแรง หลังสร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่วันเปิดโผละครด้วยภาพโปสเตอร์ ล่าสุด ภาพเบื้องหลังจากกองถ่ายชุดแรกที่ช่อง 7HD ปล่อยออกมาก็ยิ่งทำให้แฟนๆ โดนใจกรี๊ดสนั่นโซเชียล เพราะประเดิมฉากแรกด้วยความหวานชวนจิ้นของแชป - ยูกิ ที่เคมีเข้ากันจนหลายคนรอชม
โดย ยูกิ เล่าถึงบรรยากาศการถ่ายทำคิวแรกในละคร นางฟ้าหมอลำ ว่า “ต้องบอกว่าตื่นเต้น แล้วก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่ได้มารับบทนางเอกเต็มตัวครั้งแรกในละครนางฟ้าหมอลำค่ะ แล้วก็ตื้นตันใจทุกครั้งค่ะที่ได้โอกาสดีๆ จากผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม สำหรับเรื่องนางฟ้าหมอลำ ตั้งแต่มีการเปิดตัว มีการโปรโมตครั้งแรก พี่ๆ แม่ๆ ที่เป็นแฟนเพลงหมอลำส่วนใหญ่ก็ดีใจด้วยที่เห็นลูกสาวได้เป็นนางเอกครั้งแรก แม่ๆ ส่วนใหญ่ติดตามช่อง 7HD กันเยอะค่ะ คือเขาเห็นเราเป็นเหมือนลูกสาว กระแสตอบรับดีมาก กำลังใจแน่นเลยค่ะ เขาบอกว่าจะรอดูกัน
เรื่องนี้ได้มาร่วมงานกับพี่แชปครั้งแรกด้วย ดีใจมากๆ ค่ะ พี่แชปหล่อแล้วก็น่ารัก แต่ตอนเจอพี่แชปครั้งแรกที่เป็นวันเวิร์กชอปละครด้วยกัน หนูเขินมาก ไปไม่เป็นเลย บทในหัวก็ต้องจำ ต้องอะไรยังไงนะ เขินจนไม่กล้ามองตาพี่เขาเลย มองแค่ตรงหัวไหล่ กับปลายจมูก ไม่กล้าสบตา พอถึงวันฟิตติ้งก็เริ่มดีขึ้น คุ้นเคยมากขึ้นค่ะ เขินน้อยลงนิดหนึ่ง แล้วพี่แชปเขารู้ว่าหนูเขิน ไม่กล้าสบตา เลยแกล้งพูดแซวหนูว่า พี่นึกว่าเราตาเขนะเนี่ย (ยิ้ม)
ตอนนี้ละครเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำแล้ว ต้องบอกว่าวันแรกที่เริ่มถ่ายทำตื่นเต้นมากๆ กดดัน กลัวจะเป็นตัวถ่วงพี่ๆ ทุกคนว่าจะทำให้การถ่ายทำช้าไหม ทุกคนจะเหนื่อยเพราะเราไหม แต่ว่าพี่ๆ ทุกคน แล้วก็ พ่อวุฒิ (ชัยวุฒิ เทพวงษ์) ใจดีมากๆ แล้วก็มี แม่กบ (ปภัสรา เตชะไพบูลย์) คอยช่วยเป็นแอ็กติ้งโคชให้ด้วยค่ะ ถ้าสมมุติว่าฉากไหนไม่ดี พ่อวุฒิก็จะไม่ปล่อยผ่านเลย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีกับคิวแรกๆ ที่ถ่ายทำค่ะ แต่ว่าวันแรกมีเข้าฉากกับพี่แชปคนเดียว ซึ่งต้องบอกว่ามีหลายอารมณ์มาก เกือบครบทุกอารมณ์เลยค่ะ มีดราม่า แล้วก็มีฉากเลิฟซีนเบาๆ แบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กหม่ำหน่อยๆ ด้วย แต่พี่แชปก็มาช่วยให้หนูหายเขินหายกดดัน มาคุยเล่น หยอกล้อเล่น แล้วก็คอยแนะนำเรื่องการส่งอารมณ์ให้กัน ว่าทำยังไงให้เล่นได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
ฝากแฟนๆ ช่อง 7HD กับนางเอกหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากพี่ๆ แม่ๆ ของหนู และแฟนคลับของพี่ๆ ศิลปินทุกคนด้วยนะคะ รอติดตามชมนางฟ้าหมอลำ เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ”
ไม่เพียงเท่านี้ ช่อง 7HD ยังจัดเต็มให้แฟนๆ และเหล่า FC หมอลำแบบเต็มสูบ ชวนยูกิมาร่วมเป็นหนึ่งในศิลปินรับเชิญสุดพิเศษในบิ๊กโปรเจกต์รายการใหม่ บัลลังก์หมอลำ เวทีการแข่งขันค้นหาสุดยอดหมอลำบอยกรุ๊ป ที่จะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 18.00 น. เริ่ม 6 สิงหาคมนี้
โดยหมอลำคนสวยเผยว่า “ฝากรอติดตามชมรายการ บัลลังก์หมอลำ ด้วยนะคะ หนูมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ พูดให้กำลังใจผู้เข้าประกวดในรายการ และยูกิก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะ สู้ๆ ค่ะ ขอให้ทำตามความฝันได้สำเร็จ และให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะ ส่วนยูกิจะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญวันไหนต้องรอติดตามค่ะ”
เตรียมปักหมุดรอชม เรื่องราวความรัก ความฝัน และเสน่ห์ของวงการหมอลำไปพร้อมกัน ในละคร “นางฟ้าหมอลำ” ทางช่อง 7HD เร็วๆ นี้ รับรองว่าเคมีของแชป - ยูกิ จะทำให้หัวใจเต้นแรงตั้งแต่ตอนแรกอย่างแน่นอน อีกไม่นานเกินรอเด้อ
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