เปิดภาพฟิตติ้ง “อีกาสมาคม” เคมีเคใจ 8 หนุ่ม 4 คู่ เตรียมเปิดสมาคมลับ!

CHANGE2561 เปิดภาพฟิตติ้ง “อีกาสมาคม - The Crow Club” ซีรีส์บอยเลิฟมิติใหม่ รวม 8 หนุ่ม 4 คู่เคมีปัง สู่ภารกิจในสมาคมลับที่คาดเดาไม่ได้ เร็วๆ นี้ ทางช่องวัน 31
เตรียมเปิดประตูสู่สมาคมลับที่เต็มไปด้วยความแปลก ความน่ารัก และภารกิจเหนือคาดเดา กับซีรีส์ “อีกาสมาคม - The Crow Club” จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL อีกหนึ่งผลงานที่ถูกจับตาเป็นพิเศษตั้งแต่วันแถลง Line Up ที่ไม่ใช่เพียงแค่การรวมตัวของนักแสดง 8 หนุ่มหล่อ 4 คู่ที่เคมีแรงเกินต้าน แต่ยังมาพร้อมพล็อตเรื่องที่สนุกสนาน และยังมีความโรแมนติก มีมิติของความสัมพันธ์ที่น่าค้นหา นำเสนอเรื่องราวของ “สมาคมคนแปลก” กลุ่มคนที่ต่างเคยผ่านอะไรมาก่อน ก่อนจะมารวมตัวกันในสถานที่แห่งนี้ เพื่อรับจ้างทำ “ภารกิจแปลกๆ” ที่ไม่มีใครอยากรับทำ งานที่ดูเหมือนไม่ธรรมดาซ่อนความวุ่นวายไว้มากมาย และลูกค้าที่เข้ามาว่าจ้างเองก็ล้วนมีความแปลกที่คาดเดาไม่ได้เช่นกัน ท่ามกลางภารกิจเหล่านั้น ความสัมพันธ์ของตัวละครจะค่อยๆ ดำเนินไป ทั้งความรัก ความไว้ใจ มิตรภาพ และความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจ กลายเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีเพียงความฟินชวนจิ้น แต่ยังพาผู้ชมสนุกไปกับตัวละคร การตัดสินใจที่ยากลำบาก และบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 CHANGE2561 ได้ฤกษ์ดีเดินหน้าฟิตติ้งซีรีส์ “อีกาสมาคม - The Crow Club” ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยบรรยากาศการฟิตติ้งครั้งนี้เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยพลังของคาแร็กเตอร์และเสน่ห์เฉพาะตัวของนักแสดงแต่ละคน โดยเฉพาะเคมีเคใจของ 8 หนุ่ม 4 คู่ นำโดย สายลับ เหมวิช - ภณ ธนภณ, มิ้ล ณัฐชนน - นิวเยียร์ นวพรรษ, ป๊อป ภัทรพล - ไตเติ้ล ธนธร และ อ็อตโต้ พชร - บีเจ ณัฐนนท์ ที่เพียงแค่ปล่อยภาพฟิตติ้งออกมาก็ทำเอาแฟนๆ ใจสั่นไปกับสายตา อินเนอร์ และพลังความสัมพันธ์ที่ชวนจินตนาการต่อไม่หยุดจนเตรียมอินกันได้เลย
แต่ความน่าจับตามองของ “อีกาสมาคม - The Crow Club” ไม่ได้หยุดอยู่แค่เคมีของคู่หลักเท่านั้น เพราะซีรีส์ยังเสริมทัพความเข้มข้นด้วยนักแสดงคุณภาพมากฝีมือ อาทิ คริส หอวัง, พิม พิมประภา, แฟรงค์ ธนัตถ์ศรันย์, สยาโม สยาภา, ธิชา วงศ์ทิพย์กานน และนักแสดงจาก Change Artist ได้แก่ เอตั้น ธนกร, เรน อิษฏา, วีโน่ ชวิศ และ ฟัง นันท์นภัสร์ ที่จะเข้ามาเติมเต็มจักรวาลของสมาคมแห่งนี้ให้ยิ่งน่าติดตามมากขึ้น เรียกได้ว่า “อีกาสมาคม - The Crow Club” คืออีกหนึ่งซีรีส์บอยเลิฟที่พร้อมพาผู้ชมไปไกลกว่าความฟิน เพราะทุกตัวละครต่างมีอดีตที่อยากวิ่งหนี และมีหัวใจที่กำลังรอใครสักคน ท่ามกลางภารกิจแปลกๆ ที่อาจพาพวกเขาไปพบความจริง ความรัก และบททดสอบที่ไม่มีใครคาดคิด
ห้ามพลาด “อีกาสมาคม - The Crow Club” จากโปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ซีรีส์บอยเลิฟมิติใหม่ที่เข้มข้นชวนติดตาม อีกไม่นานเกินรอ รับชมได้ทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 และรับชมย้อนหลังพร้อมกันทั่วโลกทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น oneD เฉพาะประเทศไทย เวลา 23.30 น.
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