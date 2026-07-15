“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!

“เฮง” มูฟออนไม่พ้น! “ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” แย่งชิงหัวใจ ในซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4
ร้อนระอุมาก! สำหรับซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4 ในสัปดาห์นี้ เมื่อเซฟโซนที่ดีต่อใจต้องเผชิญกับถ่านไฟเก่าที่ยังลุกโชน สงครามประสาทจึงเกิดขึ้น งานนี้ดูท่าคนกลางจะแย่ซะแล้ว
หลังจาก เจนเล็ก (เฮง ทัตพงศ์) ตัดสินใจหันหลังเดินแยกทางจาก เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) เพื่อรักษาหัวใจที่บอบช้ำ โดยมี แดน (โดนัท ภัทรพลฒ์) ชายหนุ่มแสนดีที่คอยอยู่เคียงข้าง ดูแลเอาใจใส่และเป็นเซฟโซนให้เจนเล็กเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้ง แต่ความสงบสุขอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเจนใหญ่ผู้ไม่เคยยอมแพ้และไม่คิดจะปล่อยมือเริ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในชีวิตของเจนเล็ก เขาใช้ทุกโอกาสที่มีเข้ามายั่วยุและต้อนให้เจนเล็กจนมุม หวังบีบให้ยอมรับความจริงว่าลึกๆ แล้วเจนเล็กยังคงหวั่นไหวและโหยหาสัมผัสของเขาอยู่เสมอ ด้านแดนที่เข้ามาช่วยกีดกันเจนใหญ่จนกลายเป็นสงครามประสาทระหว่างชายสองคน ก่อนที่เรื่องไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น และมันได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเขาไปตลอดกาล
เจนเล็กจะหวั่นไหวกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่? เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไร? ติดตามชมได้ใน “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
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