xs
xsm
sm
md
lg

“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“เฮง” มูฟออนไม่พ้น! “ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” แย่งชิงหัวใจ ในซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4

ร้อนระอุมาก! สำหรับซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4 ในสัปดาห์นี้ เมื่อเซฟโซนที่ดีต่อใจต้องเผชิญกับถ่านไฟเก่าที่ยังลุกโชน สงครามประสาทจึงเกิดขึ้น งานนี้ดูท่าคนกลางจะแย่ซะแล้ว

หลังจาก เจนเล็ก (เฮง ทัตพงศ์) ตัดสินใจหันหลังเดินแยกทางจาก เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) เพื่อรักษาหัวใจที่บอบช้ำ โดยมี แดน (โดนัท ภัทรพลฒ์) ชายหนุ่มแสนดีที่คอยอยู่เคียงข้าง ดูแลเอาใจใส่และเป็นเซฟโซนให้เจนเล็กเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้ง แต่ความสงบสุขอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเจนใหญ่ผู้ไม่เคยยอมแพ้และไม่คิดจะปล่อยมือเริ่มปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในชีวิตของเจนเล็ก เขาใช้ทุกโอกาสที่มีเข้ามายั่วยุและต้อนให้เจนเล็กจนมุม หวังบีบให้ยอมรับความจริงว่าลึกๆ แล้วเจนเล็กยังคงหวั่นไหวและโหยหาสัมผัสของเขาอยู่เสมอ ด้านแดนที่เข้ามาช่วยกีดกันเจนใหญ่จนกลายเป็นสงครามประสาทระหว่างชายสองคน ก่อนที่เรื่องไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น และมันได้เปลี่ยนความสัมพันธ์ของพวกเขาไปตลอดกาล

เจนเล็กจะหวั่นไหวกับความสัมพันธ์นี้หรือไม่? เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นคือเรื่องอะไร? ติดตามชมได้ใน “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.4 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์















“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!
“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!
“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!
“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!
“ตี๋” เปิดศึกประสาท “โดนัท” ทำ “เฮง” มูฟออนไม่พ้น!
+3