“เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” เปิดห้องซ้อม “แพ็ท-อแมนด้า” เสิร์ฟออเดิร์ฟโชว์ฉากแซ่บ! (มีคลิป)

“เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล”เดินเครื่องจัดเต็ม! ผู้กำกับ “บอย ถกลเกียรติ” เปิดห้องซ้อมต้อนรับสื่อ - อินฟลูเอนเซอร์ การันตีความยิ่งใหญ่ “แพ็ท - อแมนด้า” เสิร์ฟออเดิร์ฟโชว์ฉากแซ่บพร้อมเปิดม่านแสดงจริง 17 ส.ค.นี้
หลังเปิดแคสติ้งนักแสดงแบบจัดเต็มครบองค์ จนสร้างความฮือฮาให้คอละครเวทีไปแล้ว ล่าสุดละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปี “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ก็ได้เวลารวมตัวพร้อมหน้าอีกครั้ง โดย บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ผู้กำกับการแสดง ได้เปิดห้อง R Ditorium โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ นำทีมนักแสดง อาทิ แพ็ท สุธาสินี, อแมนด้า ออบดัม, เจมส์ มาร์, หญิง รฐา, ชาย ชาตโยดม, นนท์ อินทนนท์, ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร, ปาว ปวรดา และเหล่านักแสดงอองซอมเบิล มาโชว์ฉากเด็ดให้ทัพนักข่าวและอินฟลูเอนเซอร์ได้ชมเป็นน้ำจิ้มครั้งแรกก่อนใคร
โดยบรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะเป็นละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีที่หลายคนตั้งตารอชม งานนี้ บอย ถกลเกียรติ ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของ “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ว่าเป็นการเขย่ารวมกันของละครโทรทัศน์เรื่องดังในยุค 90 เรื่อง “มารยาริษยา” กับ “เมืองมายา” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เพียงดาว” นางเอกดาวค้างฟ้า ผู้มีมาตรฐานสูงจนถูกตราหน้าว่าเอาแต่ใจ กับ “ดีนี่” ดาวรุ่งดวงใหม่ใสซื่อ ทว่า ซ่อนความทะเยอทะยานเพื่อต้องการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด ทำทุกวิถีทางเพื่อล้มเพียงดาวจากบัลลังก์วงการบันเทิง
เปิดฉากแรกด้วยโชว์โอเพนนิ่งกับบทเพลงซึ้งๆ บอกเล่าเรื่องราวความโด่งดังและการวางตัวที่ทำให้ “เพียงดาว” ยังคงยืนหนึ่งบนบัลลังก์วงการมายา ซึ่งถ่ายทอดบทบาทนี้โดยตัวแม่มิวสิคัล แพ็ท สุธาสินี ที่แม้จะห่างหายจากเวทีไปกว่า 7 ปี แต่น้ำเสียงและพลังการแสดงยังคงเลิศเวอร์เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีตัวละครสำคัญอีกมากมายที่จะมาสร้างสีสันเพิ่มดีกรีความแซ่บสะท้านวงการมายา นำทีมโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือดี ชาย ชาตโยดม, หญิง รฐา, นนท์ อินทนนท์ หรือจะเป็นรุ่นเล็กมากความสามารถ อย่าง ตะวัน พันวา, ก้าวหน้า กิตติภัทร และ ปาว ปวรดา ต่อด้วยฉาก “กระแสโซเชียล” ที่ถ่ายทอดถึงช่วงเวลาขาลงของเพียงดาว และการมาของคลื่นลูกใหม่สุดฮอตอย่าง “ดีนี่” ที่รับบทโดย อแมนด้า ซึ่งอินเนอร์ความแสบ ความร้ายของสาวอแมนด้าก็พุ่งทะลุมาจนคนดูหมั่นเขี้ยวในจริตการแสดงของเธอ ขอบอกเลยว่านี่แค่น้ำจิ้ม เล่นบนเวทีจริงจะแอ๊บร้ายเกินเบอร์ขนาดไหน? ต้องมาดู ก่อนจะปิดท้ายด้วยฉากเด็ดสุดแซ่บ ที่เพียงดาวและดีนี่ต้องมาถ่ายแบบร่วมเฟรมกัน โดยมี “โอม” รับหน้าที่ช่างภาพ รับบทโดยพระเอกหนุ่ม เจมส์ มาร์ ฉากนี้บอกเลยว่า.. แซ่บเวอร์! เพราะเป็นการประชันบทบาทของ 2 สาว “แพ็ท - อแมนด้า” ที่เชือดเฉือนกันทุกไดอะล็อก แบบฟาดมาฟาดกลับสะใจทุกโมเมนต์ แถมยังเป็นละครมิวสิคัลที่เสิร์ฟอะไรใหม่ๆ ให้คนดูได้ชม อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในละครมิวสิคัลเรื่องนี้แน่นอน
ใครที่อยากรู้ว่าเรื่องราวของวงการมายา ท่ามกลางเกมกลลวง และการทรยศหักหลัง จะสนุก เข้มข้นแค่ไหน? ต้องไม่พลาดมาชมละครเวทีสุดแซ่บ “เมืองมารยา เดอะมิวสิคัล” ด้วยตัวเอง เปิดแสดงวันที่ 17 สิงหาคม 2569 ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ ไทยเก็ตเมเจอร์ ทุกช่องทาง บัตรราคาเริ่มต้น 800 บาท
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