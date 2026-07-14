เรื่องย่อตอน ละคร “ทุกอณูฤทัย” ตอนที่ 11-12 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 11 ออกอากาศวันจันทร์ 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
พอ หญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) เข้ามาอยู่ในวังไม่กี่วันก็เกิดเหตุไฟไหม้ชุลมุน นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) และ อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) รีบช่วยดับไฟ นรีรัตน์เกิดอุบัติเหตุทำให้สลบไป อธิธัชมาพอดีกับจังหวะคานไม้ถล่มจะทับร่างนรีรัตน์ อธิธัชพุ่งเข้าไปบังจนตัวเองบาดเจ็บ พศวัต (เวลล์ ดิษย์กรณ์) ต้องเข้ามาช่วยอุ้มนรีรัตน์ไปในบ้าน ระหว่างไฟไหม้ พวกค้าฝิ่นก็ไปบุกขโมยของกลางอีก ทำให้นรีรัตน์โกรธมาก คิดว่าเป็นแผนเผาวังตัวเองของอธิธัช
ตอนที่ 12 ออกอากาศวันอังคาร 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
นอกจากจะรับมือกับสามีที่เชื่อว่าเป็นโจรแล้ว นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ยังต้องรับมือกับ ท่านหญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) ที่มาอยู่ที่วังอีก จะสืบจะหาอะไรก็ยิ่งยากเพราะมีสายตาท่านหญิงขวัญคอยจับจ้องตลอด นรีรัตน์เอากุญแจแอบไขเข้าไปในห้องทำงานของ อธิวัช (จิณณ์ จิณณะ) ได้สำเร็จ แต่ท่านหญิงขวัญเข้ามาขัดจังหวะซะก่อน ทำให้นรีรัตน์ไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติม ท่าทางอธิธัชดูหวงแผนที่ที่ท่านหญิงขวัญเจอมาก นรีรัตน์เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นแผนที่ที่บอกจุดส่งฝิ่นล็อตใหม่
ละคร “ทุกอณูฤทัย” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น BUGABOO.TV
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