“สุ่ย” สลัดลุคอมทุกข์ แดนซ์ยับพลิ้วจนลืมเศร้า เพื่อนพ้องแห่ส่งกำลังใจ

มูฟออนแบบตัวแม่! “สุ่ย ษรฉัตร” สลัดลุคอมทุกข์ โชว์สเต็ปแดนซ์ยับทั้งน้ำตาพลิ้วจนลืมเศร้า หลังถูกแฉอดีตอันขมขื่น เพื่อนพ้องแห่ส่งกำลังใจสุดซึ้ง ในละคร “เกมโกงเกมส์ - The Scammer Games”
ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกตอน สำหรับละคร “เกมโกงเกมส์ - The Scammer Games” และล่าสุดสัปดาห์นี้เตรียมทิชชู่รอกันได้เลย กับฉากบีบหัวใจของ “เจ้หงษ์” (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย) ที่ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตครั้งใหญ่ หลังถูก “แหม่ม” (เปิ้ล ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา) ขุดอดีตอันขมขื่นขึ้นมาแฉกลับ จนทำให้เจ้หงษ์ถึงกับเสียศูนย์ ทุกข์ใจจนเนื้อในแหลกสลาย ทางออกเดียวในค่ำคืนนี้จึงมีเพียงน้ำเปลี่ยนนิสัยและการเต้นระบายความเครียด เพื่อหวังจะลบเลือนความทรงจำอันโหดร้ายไปชั่วคราว โดยมีสองหนุ่มคู่ใจอย่าง “โก้” (กระทิง ขุนณรงค์) และ “เชน” (หยวน กวินรัฎฐ์) ร่วมวงน้ำเมาเคียงข้างคอยปลอบโยนไม่ห่าง
ฉากนี้ต้องปรบมือให้สปิริตและความเป็นมืออาชีพของ “สุ่ย ษรฉัตร” ที่จัดเต็มแบบไม่กั๊ก ดีไซน์ท่าทางการเต้นระบายความทุกข์ออกมาได้ทรงพลังและน่าเวทนาในเวลาเดียวกัน ทั้งลีลาการปีนป่ายขึ้นไปบนโต๊ะ การจัดวางมูฟเมนต์ของร่างกายที่ถ่ายทอดความโซเซ และลีลาการ "เมาดิบ" ที่เนียนตาจนคนดูต้องรู้สึกดิ่งตาม บวกกับงานภาพที่จงใจดีไซน์ให้อยู่ในบรรยากาศมืดสลัว แสงไฟสลัวๆ ดวงน้อยยิ่งขับเน้นอารมณ์ความเหงา ความเศร้าหมอง และความโดดเดี่ยวของตัวละครออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ เป็นความงดงามบนความแตกสลายที่ชวนมองจนไม่อาจละสายตา ไม่ใช่แค่ความเมามายที่เด่นชัด แต่ในความมืดมิดนั้นยังมีแสงสว่างของมิตรภาพแทรกอยู่ เพราะด้านแก๊งเพื่อนซี้อย่าง “ริสา” (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) “มังกร” (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) และ “อั่งเปา” (บอลชอน ธนวัฒน์) ต่างมายืนเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆ ด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลและห่วงใยอย่างสุดซึ้ง สะท้อนให้เห็นว่าในวันที่เจ้หงษ์ล้มและบอบช้ำที่สุดเธอก็ไม่ได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้หงษ์ก้าวผ่านมรสุมชีวิตและอดีตที่เจ็บปวดในครั้งนี้ไปให้ได้... มิตรภาพและความรักของเพื่อนๆ จะช่วยเยียวยาหัวใจของเธออย่างไร ห้ามพลาดฉากนี้ในละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น.ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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