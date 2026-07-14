เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 8-9 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 8 ออกอากาศวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
แหม่ม (เปิ้ล ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา) ยืนยันจะจัดงานระดมทุนครั้งใหญ่ให้ได้เพื่อหานักลงทุนรายใหญ่มาร่วมทุน ปีเตอร์ (ภาสกร บุญวรเมธี) จึงติดต่อหา มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) ที่ปลอมตัวเป็น พีค หนุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่มาเข้าร่วมระดมทุนด้วย มังกรและคุณพ่อตัวปลอมอย่าง เก๋า (ปราบ ยุทธพิชัย) เดินทางไปร่วมงานตามคำเชิญชวนของปีเตอร์ พร้อมวางแผนแฉแหม่มเรื่องแชร์ลูกโซ่กลางเวทีสัมมนาครั้งใหญ่ ในขณะที่ เจ้หงษ์ (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย) ก็ถูกแหม่มแฉกลับว่าตัวเจ้หงษ์เองก็หักหลังเก๋าและ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) เช่นกัน พอเก๋ากับพยัคฆ์รู้เรื่องก็เสียใจหนักมาก เจ้หงษ์เองก็ทุกข์ใจ เมาระบายกับ ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) จนเผลอบอกความจริงบางอย่างกับริสา
ตอนที่ 9 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
หลังจาก ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) นำเงินทั้งหมดไปปลดหนี้ให้ตัวเอง แต่ปรากฏว่า โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) ได้ใช้หนี้ให้เธอไปหมดแล้ว ริสาสงสัยว่าทำไมโก้ถึงใช้หนี้ให้ จึงไปหาคำตอบจากโก้จนได้รู้ความจริงเรื่องพ่อ ริสาเสียใจมากที่โก้ปิดบังเรื่องพ่อและต่อว่าโก้อย่างหนัก ก่อนจะกลับไปรวมตัวกับแก๊งฐานทัพด้วยความสงสัยว่าโก้กับพ่อของเธอเกี่ยวข้องอะไรกัน ในขณะที่โก้ก็ตัดสินใจไปที่ปอยเปตเพื่อตามหาพ่อของริสาจากข้อมูลที่ได้จาก เจมส์ (ม่อน พงษ์กิตติศักดิ์ อู่เงิน) เมื่อริสารู้เรื่องจึงตัดสินใจตามโก้ไปด้วยการแฝงตัวเป็นพนักงาน Call Center มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) และทุกคนเป็นคนห่วงริสามากพยายามตามไปช่วย ด้านริสาเมื่อเข้าไปในอยู่แก๊ง Call Center เธอก็ได้รู้ว่ามีคนหลายคนถูกหลอกมา จึงคิดหาทางช่วยเหลือทุกคน...
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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