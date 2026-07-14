“โบ๊ท-โอ๊ต” ปลื้ม “KNOT” กระแสแรง! ชวนลุ้นต่อความสัมพันธ์ “ณคุณ-พัสสะ” สุดเข้มข้นใน EP.3

“โบ๊ท - โอ๊ต” ปลื้มกระแสตอบรับ “KNOT” มาแรงครองแชมป์ซีรีส์อันดับ 1 สองวีคซ้อน ชวนลุ้นความสัมพันธ์ “ณคุณ - พัสสะ” สุดเข้มข้นใน EP.3 เมื่อบททดสอบครั้งใหม่และเหตุไม่คาดฝันที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้น
ยังคงเดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ความนิยมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ “KNOT” ซีรีส์แนว Omegaverse เต็มรูปแบบเรื่องแรกของไทยที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ล่าสุดความสัมพันธ์ของ “ณคุณ - พัสสะ” ยังคงสร้างกระแสพูดถึงในโลกออนไลน์ จนส่งให้ #KNOTSeriesEP2 ทะยานติดเทรนด์ X อันดับ 3 ของประเทศไทย พร้อมพาซีรีส์ครองอันดับ 1 ซีรีส์ไทยบนแอปพลิเคชั่น iQIYI สองสัปดาห์ซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จของซีรีส์ที่น่าจับตามองแห่งปี
ด้านสองนักแสดงนำ “โบ๊ท - โอ๊ต” ได้เผยความรู้สึกว่า“พวกเรารู้สึกดีใจมากๆ ครับ ที่แฟนๆ ทั้งในไทยและต่างประเทศให้การตอบรับซีรีส์อย่างอบอุ่น จนสามารถครองอันดับ 1 บนแอป iQIYI ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 รวมถึงกระแสต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็เกินความคาดหมายจริงๆ ครับ ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามและคอยสนับสนุนพวกเรา ฝากติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์ของณคุณและพัสสะใน EP.3 ที่จะเข้มข้นและสนุกขึ้นกว่าเดิม รับรองว่ามีหลายฉากที่ทำให้ทุกคนลุ้นไปพร้อมกับพวกเราแน่นอนครับ”
โดยเรื่องราวในตอนต่อไป พัสสะ (รับบทโดย โอ๊ต ภาสกร) ได้ช่วยงาน ณคุณ (รับบทโดย โบ๊ท ยงค์ยุทธ) จนพบความผิดปกติของงบซ่อมโกดัง ทำให้ณคุณเริ่มมองเห็นความสามารถและเปิดใจให้เขามากขึ้น แต่พัสสะกลับต้องเผชิญหน้ากับ อมินตรา (รับบทโดย มิ้นท์ตี้ พลอยชยาภา) ที่ดูถูกการเป็นโอเมก้าซึ่งถูกณคุณสร้างพันธะ แม้ความสัมพันธ์ของทั้งสองจะค่อยๆ พัฒนา แต่การใช้ชีวิตในบ้านเทวฐิติรัตน์กลับทำให้พัสสะรู้สึกเหมือนถูกจองจำ ทว่า ระหว่างลงพื้นที่ตรวจโกดัง ทั้งคู่กลับต้องเผชิญเหตุไม่คาดฝันที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง ขณะที่ณคุณเองก็ต้องรับมือกับปัญหาภายในตระกูลที่รอการสะสาง ท่ามกลางอุปสรรคและบททดสอบ ความสัมพันธ์ของพัสสะและณคุณค่อยๆ ก้าวข้ามพันธะที่ถูกกำหนดด้วยสัญชาตญาณ สู่ความผูกพันที่เกิดจากความรู้สึกของหัวใจอย่างแท้จริง เรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “KNOT” EP.3 ออกอากาศวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 22:30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.00 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com และรับชมย้อนหลัง Clean Version ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 น. ทาง YouTube : MFlow Entertainment
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