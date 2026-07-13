“ธี” แท็กทีม “นีโอ” สะกดรอย “ดิว” หลังพบพิรุธคดีฆาตกรรม!

เค้นความจริง! “ธี ธีรเดช” แท็กทีม “นีโอ ตรัย” สะกดรอย “ดิว จิรวรรตน์” หลังพบพิรุธโยงคดีฆาตกรรม Nekros ในซีรีส์ "Mr.Kill มังงะสั่งตาย” EP.2
เรื่องราวเข้มข้นขึ้น เมื่อ “ภัทร” (ธี ธีรเดช) นายตำรวจเจ้าของคดี ตัดสินใจเข้าพบและสอบถาม “เคย์” (ดิว จิรวรรตน์) ถึงประเด็นความเชื่อมโยงกับผู้เขียนการ์ตูนเรื่อง Nekros ซึ่งคำถามนี้กลับทำให้เคย์มีท่าทีชะงักและปฏิเสธด้วยความกังวล งานนี้ยิ่งทำให้ภัทรเริ่มสงสัย เลยจับมือกับ “นพ” (นีโอ ตรัย) เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเคย์อย่างใกล้ชิดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และหลังจากที่ทีมสืบสวนได้ค้นพบข้อมูลบางอย่างที่ชี้เป้ามายังตัวเคย์ “ภัทร” เลยยกระดับมาตรการขั้นเด็ดขาด ด้วยการตามติดตัว “เคย์” อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่า “เคย์” คือผู้อยู่เบื้องหลังมังงะปริศนาเล่มนี้
ซีรีส์ “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” EP.2 ออกอากากศวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 21.30 น.
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