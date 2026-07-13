ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน” ตอนที่ 5 “ลูกสนุ๊กมันกลม สังคมมันเหลี่ยม”

ตอนที่ 5 ออกอากาศวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังแอป oneD ที่เดียว
หลังจาก ปลื้ม (ดีเจ.อาร์ต) ด่า เจ๊น้ำ (ดีเจ.ดาด้า) และร้านโต๊ะสนุ๊กแบบไม่ไว้หน้าในคลิปไวรัลของบริษัทใต้โต๊ะ จู่ๆ ปลื้มก็ถูกแก๊งโต๊ะสนุ๊กอุ้มตัวไป ทำให้ โช (ดีเจ.โบ) และ ติงติง (ดีเจ.เผือก) ต้องบุกไปช่วย แต่ทั้งสามกลับถูกบังคับให้ทำคลิปเพื่อล้างภาพลักษณ์ให้ร้านโต๊ะสนุ๊ก ระหว่างทำงาน ทั้งสามสงสัยว่า ตั้ม (มั้ง พงษ์พันธ์) เจ้าของร้านกำลังทำร้ายเจ๊น้ำ จึงพยายามหาหลักฐานเพื่อเปิดโปง งานนี้สามหนุ่มจะช่วยให้เจ๊น้ำรอดพ้นเงื้อมือผัวจอมโหดอย่างตั้มไปได้หรือไม่? ต้องติดตามชม
ซิทคอม “ใต้โต๊ะทำงาน - Under The Working Desk” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 21.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD เวลา 22.00 น.
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