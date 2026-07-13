“เมิ่งจื่ออี้-เหออวี่” เปิดศึกประชันเกมรักชิงอำนาจ ในซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์ “บุหงาซ่อนคม”

เปิดม่านวังหลวง “เมิ่งจื่ออี้” ประกบ “เหออวี่” ประชันเกมรักเกมอำนาจสุดเข้มข้น ในซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แห่งปี “บุหงาซ่อนคม - Blossom of Power” รับชมได้แล้ววันนี้ทาง WeTV
สิ้นสุดการรอคอย! สำหรับซีรีส์พีเรียด ดรามา - โรแมนติกฟอร์มยักษ์แห่งปี “บุหงาซ่อนคม - Blossom of Power” ที่พร้อมพาผู้ชมดำดิ่งสู่เกมการเมืองสุดเข้มข้น ท่ามกลางเล่ห์เหลี่ยมแห่งราชสำนัก ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการประชันบทบาทของสองนักแสดงมากฝีมือ “เมิ่งจื่ออี้” และ “เหออวี่” ที่โคจรมาพบกันเป็นครั้งแรก กับเรื่องราวของความรัก ความแค้น และการช่วงชิงอำนาจสุดเข้มข้นจนบังลังก์ต้องสะเทือน
“บุหงาซ่อนคม - Blossoms of Power” ถ่ายทอดเรื่องราวของ “เสิ่นซีเหอ” (รับบทโดย เมิ่งจื่ออี้) ท่านหญิงแห่งเจาหนิง ผู้เติบโตในดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนจะได้รับราชโองการให้เดินทางเข้าสู่เมืองหลวงเพื่ออภิเษกสมรสเชื่อมสัมพันธไมตรีทางการเมือง การเดินทางครั้งนี้กลับทำให้เธอกลายเป็นศูนย์กลางของเกมอำนาจและความขัดแย้งของเหล่าบุรุษผู้ทรงอิทธิพล หนึ่งในนั้นคือ “เซียวฮวายง” (รับบทโดย เหออวี่) รัชทายาทแห่งวังตะวันออก ผู้ซ่อนความเฉลียวฉลาดและแผนการอันแยบยลไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของผู้ป่วยอ่อนแอจากพิษเรื้อรัง เมื่อท่านหญิงผู้เฉลียวฉลาดต้องมาพบกับรัชทายาทผู้มากเล่ห์ ทั้งสองจึงจับมือกันเปิดโปงแผนร้าย กำจัดศัตรูในราชสำนัก พร้อมฝ่าฟันเกมอำนาจที่เดิมพันด้วยชีวิต จนความสัมพันธ์ค่อยๆ ก่อตัวจากพันธมิตรทางการเมือง สู่การเป็นคู่คิดและสหายทางจิตวิญญาณที่ต่างฝ่ายต่างไม่อาจขาดกันได้
นอกจากเคมีการแสดงของ เมิ่งจื่ออี้ และ เหออวี่ แล้ว ซีรีส์ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพอีกมากมาย อาทิ ขงเสวี่ยเอ๋อร์, เย่จู่ซิน, เหอรุ่นตง, จางจวิ้นหนิง และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ที่พร้อมร่วมสร้างสีสันให้เกมการเมืองในราชสำนักเข้มข้นยิ่งขึ้น
ร่วมติดตามว่าท่านหญิง “เสิ่นซีเหอ” จะใช้ไหวพริบและความกล้าหาญฝ่าฟันเกมอำนาจ พร้อมรับมือศัตรูรอบด้านได้อย่างไร และรัชทายาท “เซียวฮวายง” จะสามารถรักษาบัลลังก์และเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังราชสำนักได้หรือไม่ ในซีรีส์ “บุหงาซ่อนคม - Blossoms of Power” ออนแอร์ทุกวัน เวลา 17.00 น. ดูซับไทยได้ทาง WeTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์