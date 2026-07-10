เปิดตัว “ซัน ก้องภพ” นักแสดงน้องใหม่ในซีรีส์ “อันเนื่องมาจาก”

ช่อง 7HD เปิดตัว “ซัน ก้องภพ” นักแสดงน้องใหม่ในซีรีส์พีเรียด “อันเนื่องมาจาก” เจ้าตัวเผยตื่นเต้นรับบท “คุณชายตรี” ได้ถ่ายทอดตัวละครที่มีหลายมิติ ทำการบ้านหนัก ทั้งศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชาววัง และฝึกพูดภาษาไทยยุคอดีตเพื่อความสมจริง
เดินหน้าถ่ายทำกันด้วยความตั้งใจเต็มที่ สำหรับซีรีส์ฟอร์มน่าจับตาของช่อง 7HD “อันเนื่องมาจาก” ซีรีส์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบทประพันธ์ “ชีวิตในวัง” ของ ม.ล.เนื่อง นิลรัตน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอาหารไทยโบราณตำรับชาววังอันทรงคุณค่า ผลิตโดย บริษัท พีบี สตูดิโอ จำกัด ภายใต้การกํากับของ แหม่ม พิไลวรรณ บุญล้น นำแสดงโดย บิว ณัฐพล ไรยวงค์, อีฟ กัญณัฐสินี ทรัพย์มี, มิลลี่ อภิสรา วงศ์ทัศนีโย, แทน แทนตะวัน ทัดเดโอ ล่าสุดเปิดตัวนักแสดงน้องใหม่ ซัน ก้องภพ บรรณทอง จากสังกัด TSM Management ที่มาร่วมเสริมทัพนักแสดงในบท คุณชายตรี อีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่อง นอกจากนี้ยังมีศิลปินและนักแสดงชั้นครูได้แก่ ดวงดาว จารุจินดา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, สุดา ชื่นบาน, วิยะดา อุมารินทร์, มนตรี เจนอักษร, ผุสชา โทณะวณิก, อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ช่อผกา วิริยานนท์, สวนีย์ นาวินธนันท์ชัย, ณัฐิยา ยศรุ่งเรือง และ รตวรรณ ออมไธสง พร้อมนักแสดงสมทบอีกมากมาย
“อันเนื่องมาจาก” เล่าเรื่องราวของเวลาคู่ขนานระหว่างยุคอดีตกับยุคปัจจุบัน โดยมีตัวละครหลักคือหญิงสาวผู้เป็นข้าหลวงที่ทำอาหารเก่งชนิดหาตัวจับยาก ผู้เกิดและเติบโตอยู่ในยุค ม.ล.เนื่อง ข้ามเวลามาพบกับหญิงสาวผู้เกิดในยุคปัจจุบัน ที่มีฝันจะเป็นเชฟเพื่อช่วยเหลือฐานะครอบครัว จึงเกิดการถ่ายทอดตำราและเทคนิคการทำอาหารพร้อมเมนูอาหารไทยโบราณตำรับชาววังขึ้น
โดย ซัน ก้องภพ เผยถึงความรู้สึกในการมารับบท “คุณชายตรี” ว่า “ตื่นเต้นครับ ตั้งแต่ทราบว่ามีโอกาสได้ร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ก็ดีใจมากๆ ผมกลับไปทำการบ้านเลย เพราะตัวละคร คุณชายตรี ที่ผมได้รับบท เป็นตัวละครที่มีหลายมิติ และยังเป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2467 ผมก็เริ่มไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การใช้ชีวิตในวัง ช่วงแรกผมแอบกังวลนะครับ แต่หลังจากที่ได้ไปเวิร์กชอปและเริ่มถ่ายทำ ได้คุยกับ พี่แหม่ม (พิไลวรรณ) ก็เข้าใจตัวละครนี้มากขึ้น ผมต้องปรับเรื่องการพูดให้ช้าลง และออกเสียงให้ชัดขึ้น อย่าง ร เรือ ล ลิง คำควบกล้ำต่างๆ อีกหนึ่งอย่างที่ผมดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้ เพราะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเมนูอาหารไทย หลายเมนูเลยที่ตัวผมไม่เคยรู้จัก ส่วนตัวผมเป็นคนชอบชิมอาหารอยู่แล้ว ทำให้ตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปเข้ากอง เพราะในแต่ละวันก็จะได้เห็นเมนูชาววัง ได้ลองชิมเมนูที่ยังไม่เคยทานมาก่อน
ในส่วนของการทำงาน ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำกันแล้วครับ ด้วยตัวละครของผมจะเป็นตัวละครที่อยู่ในพาร์ทอดีต คนที่ผมจะเข้าฉากด้วยบ่อยที่สุดก็คือ พี่อีฟ (กัญณัฐสินี) พี่อีฟเก่งและน่ารัก เป็นกันเองมากๆ อีกทั้งพี่ๆ นักแสดง รวมถึงนักแสดงชั้นครู ทุกคนใจดีและทุ่มเทกับบทบาทของตัวเองมาก ผมรู้สึกดีมากๆ นะครับเวลาเข้าฉากร่วมกัน ทำให้รู้สึกว่ามันจริง ทำให้เข้าถึงบทได้ดีขึ้น
ฝากแฟนๆ ให้รอชมซีรีส์อันเนื่องมาจาก ฝากตัวละครคุณชายตรีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับ ผมจะตั้งใจแสดงอย่างเต็มที่ และในซีรีส์นี้ก็รวมนักแสดงอีกมากมาย แล้วเนื้อเรื่องก็ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทย ทุกคนจะได้เห็นอาหารไทยที่หน้าตาสวยงามน่าทาน ได้ฟังบทพูดที่สละสลวย รวมถึงวิถีชีวิตในวังที่เล่าขนานไปกับช่วงเวลาในยุคปัจจุบัน เป็นซีรีส์ที่สนุกแน่นอนครับ”
ถ่ายทำเสร็จได้ฤกษ์ลงจอเมื่อไหร่ แฟนๆ ห้ามพลาดติดตามความสนุกของซีรีส์ “อันเนื่องมาจาก” ทางหน้าจอช่อง 7HD กด 35 เร็วๆ นี้
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