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อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” เปิดศึกเดือดกลางเวทีประกาศรางวัล มอบดอกไม้ (สีทอง) หักหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” ในละคร “ปราการแสงจันทร์”

ยิ่งออกอากาศยิ่งเข้มข้นจนคนดูละสายตาไม่ได้ สำหรับละครดราม่าน้ำดี “ปราการแสงจันทร์” ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ที่เดินทางมาถึงตอนที่ 5 พร้อมกระแสตอบรับร้อนแรง ติดอันดับ 2 ซีรีส์และละครยอดนิยมบน Netflix ประเทศไทย และในสัปดาห์นี้เตรียมพบกับอีกหนึ่งฉากไฮไลต์สุดเดือดที่รวมทีมนักแสดงคุณภาพไว้อย่างคับคั่ง ทั้ง ทับทิม อัญรินทร์, นิว วงศกร, หนิง นิรุตติ์, สายป่าน อภิญญา และ ยุ้ย ปัทมวรรณ

ฉากสำคัญนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ความแค้นระหว่าง “แขดรุณ” และ “รสริน” เมื่อบาดแผลในอดีตที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน ในงานประกาศรางวัล “The Best Woman of the Year” เวทีอันทรงเกียรติที่ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นสตรีผู้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง และผู้ที่คว้ารางวัลในปีนี้ไปครองก็คือ “รสริน” ภรรยาสาวคนสวยของท่านประธานใหญ่ ที่รับบทโดย ยุ้ย ปัทมวรรณ ท่ามกลางเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติทั่วทั้งงาน เมื่อรสรินก้าวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณ ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้วบรรยากาศแห่งความยินดีก็ต้องสะดุดลงทันที เมื่อ “แขดรุณ” รับบทโดย ทับทิม อัญรินทร์ ปรากฏตัวอย่างสง่างามในชุดราตรีเกาะอกสีทองอร่าม สวยสะกดทุกสายตาจนทั้งงานต้องหยุดมอง พร้อมถือกล่องปริศนาสีดำเดินตรงขึ้นเวทีเพื่อร่วมแสดงความยินดี เพียงแค่ก้าวขึ้นเวที แขดรุณก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ทั้งงาน เมื่อเธอแนะนำตัวเองด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่าเป็นหลานสาวแท้ๆ ของประธานใหญ่ ทำเอารสรินถึงกับหน้าเสียและอึ้งจนพูดไม่ออก ก่อนจะตามมาด้วยประโยคเชือดเฉือนที่ฟังดูเหมือนคำอวยพรแต่แฝงคมมีดไว้ทุกถ้อยคำ “พอดีแขดรุณได้รับข่าวว่าคุณรสริน ภรรยาคนสวยของคุณปู่ ซึ่งเคยเป็นอดีตแม่บ้าน ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เลยรีบบินกลับมาจากอเมริกาเพื่อมาแสดงความยินดีด้วยตัวเองค่ะ” และยังไม่ทันที่จะตั้งตัว แขดรุณก็เปิดกล่องปริศนาเผยให้เห็นดอกไม้สีทอง พร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “ไม่มีดอกไม้สีไหนเหมาะกับคุณรสรินไปกว่าดอกไม้สีทองดอกนี้อีกแล้วค่ะ” คำพูดสั้นๆ แต่บาดลึก สายตาของรสรินเต็มไปด้วยความโกรธ เพราะดูเหมือนว่าแขดรุณจะรู้ความลับบางอย่าง

เบื้องหลังฉากนี้เรียกว่าเป็นการประชันอารมณ์ระดับมาสเตอร์คลาสของ ทับทิม อัญรินทร์ และ ยุ้ย ปัทมวรรณ ที่ฟาดฟันกันด้วยสายตา สีหน้า และน้ำเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร จนทีมงานยกให้เป็นอีกหนึ่งซีนเดือดที่ไม่ควรพลาดของเรื่อง

เบื้องหน้าคืองานเฉลิมฉลอง แต่เบื้องหลังคือเกมแห่งศักดิ์ศรี การหักหน้า ติดตามฉากปะทะอารมณ์สุดเชือดเฉือนที่จะกลายเป็นชนวนสำคัญของความแค้นได้ในละคร “ปราการแสงจันทร์” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์

























อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล
อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล
อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล
อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล
อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล
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