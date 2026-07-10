อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” มอบดอกไม้(สีทอง)ตบหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” กลางเวทีประกาศรางวัล

อึ้งทั้งงาน! “ทับทิม อัญรินทร์” เปิดศึกเดือดกลางเวทีประกาศรางวัล มอบดอกไม้ (สีทอง) หักหน้า “ยุ้ย ปัทมวรรณ” ในละคร “ปราการแสงจันทร์”
ยิ่งออกอากาศยิ่งเข้มข้นจนคนดูละสายตาไม่ได้ สำหรับละครดราม่าน้ำดี “ปราการแสงจันทร์” ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ที่เดินทางมาถึงตอนที่ 5 พร้อมกระแสตอบรับร้อนแรง ติดอันดับ 2 ซีรีส์และละครยอดนิยมบน Netflix ประเทศไทย และในสัปดาห์นี้เตรียมพบกับอีกหนึ่งฉากไฮไลต์สุดเดือดที่รวมทีมนักแสดงคุณภาพไว้อย่างคับคั่ง ทั้ง ทับทิม อัญรินทร์, นิว วงศกร, หนิง นิรุตติ์, สายป่าน อภิญญา และ ยุ้ย ปัทมวรรณ
ฉากสำคัญนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของมหากาพย์ความแค้นระหว่าง “แขดรุณ” และ “รสริน” เมื่อบาดแผลในอดีตที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน ในงานประกาศรางวัล “The Best Woman of the Year” เวทีอันทรงเกียรติที่ผู้ได้รับรางวัลต้องเป็นสตรีผู้ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริง และผู้ที่คว้ารางวัลในปีนี้ไปครองก็คือ “รสริน” ภรรยาสาวคนสวยของท่านประธานใหญ่ ที่รับบทโดย ยุ้ย ปัทมวรรณ ท่ามกลางเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากแขกผู้มีเกียรติทั่วทั้งงาน เมื่อรสรินก้าวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวขอบคุณ ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นค่ำคืนแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบ แต่แล้วบรรยากาศแห่งความยินดีก็ต้องสะดุดลงทันที เมื่อ “แขดรุณ” รับบทโดย ทับทิม อัญรินทร์ ปรากฏตัวอย่างสง่างามในชุดราตรีเกาะอกสีทองอร่าม สวยสะกดทุกสายตาจนทั้งงานต้องหยุดมอง พร้อมถือกล่องปริศนาสีดำเดินตรงขึ้นเวทีเพื่อร่วมแสดงความยินดี เพียงแค่ก้าวขึ้นเวที แขดรุณก็สร้างแรงสั่นสะเทือนให้ทั้งงาน เมื่อเธอแนะนำตัวเองด้วยความมั่นใจเกินร้อยว่าเป็นหลานสาวแท้ๆ ของประธานใหญ่ ทำเอารสรินถึงกับหน้าเสียและอึ้งจนพูดไม่ออก ก่อนจะตามมาด้วยประโยคเชือดเฉือนที่ฟังดูเหมือนคำอวยพรแต่แฝงคมมีดไว้ทุกถ้อยคำ “พอดีแขดรุณได้รับข่าวว่าคุณรสริน ภรรยาคนสวยของคุณปู่ ซึ่งเคยเป็นอดีตแม่บ้าน ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เลยรีบบินกลับมาจากอเมริกาเพื่อมาแสดงความยินดีด้วยตัวเองค่ะ” และยังไม่ทันที่จะตั้งตัว แขดรุณก็เปิดกล่องปริศนาเผยให้เห็นดอกไม้สีทอง พร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า “ไม่มีดอกไม้สีไหนเหมาะกับคุณรสรินไปกว่าดอกไม้สีทองดอกนี้อีกแล้วค่ะ” คำพูดสั้นๆ แต่บาดลึก สายตาของรสรินเต็มไปด้วยความโกรธ เพราะดูเหมือนว่าแขดรุณจะรู้ความลับบางอย่าง
เบื้องหลังฉากนี้เรียกว่าเป็นการประชันอารมณ์ระดับมาสเตอร์คลาสของ ทับทิม อัญรินทร์ และ ยุ้ย ปัทมวรรณ ที่ฟาดฟันกันด้วยสายตา สีหน้า และน้ำเสียงแบบไม่มีใครยอมใคร จนทีมงานยกให้เป็นอีกหนึ่งซีนเดือดที่ไม่ควรพลาดของเรื่อง
เบื้องหน้าคืองานเฉลิมฉลอง แต่เบื้องหลังคือเกมแห่งศักดิ์ศรี การหักหน้า ติดตามฉากปะทะอารมณ์สุดเชือดเฉือนที่จะกลายเป็นชนวนสำคัญของความแค้นได้ในละคร “ปราการแสงจันทร์” วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 21.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34
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