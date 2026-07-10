“ไป่ ทาคน” ถูกตราหน้าล้มมวย ซ้ำเจอศึกนอกเวที!

“ไป่ ทาคน” ถูกตราหน้าล้มมวย พลิกจากฮีโร่สู่จำเลยสังคมชั่วข้ามคืน ซ้ำเจอศึกนอกเวทีบีบให้ต้องก้าวสู่เกมอันตรายที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและอนาคต ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.7
จากฮีโร่บนสังเวียน สู่คนที่ตกเป็นจำเลยของสังคมเพียงชั่วข้ามคืน! ความพ่ายแพ้ของ “สีหะ” (ไป่ ทาคน) จุดชนวนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรง จนถูกสื่อและแฟนคลับรุมโจมตีว่า “ตั้งใจล้มมวย” ชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชีวิตกำลังพังทลาย ขณะที่บาดแผลในใจกลับผลักให้เขาเดินออกจากครอบครัว และก้าวเข้าสู่เกมอันตรายที่มีคนรอซ้ำเติมอยู่ทุกฝีก้าว
เมื่อศัตรูเลือกเล่นงานนอกสังเวียน แผนร้ายที่ซ่อนอยู่จึงค่อยๆ เปิดฉากขึ้น สีหะต้องเผชิญแรงกดดันครั้งใหญ่ ทั้งชื่อเสียง ครอบครัว และอนาคต กำลังถูกเดิมพันไว้กับความลับบางอย่างที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ขณะที่คนใกล้ตัวต่างพยายามยื่นมือเข้าช่วย ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้ บทพิสูจน์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้วยหมัด แต่คือการต่อสู้เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรี ความไว้วางใจ และโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ สีหะจะผ่านมรสุมครั้งใหญ่ได้หรือไม่ และใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเกมล้างแค้นครั้งนี้? ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.7 ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา
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