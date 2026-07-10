“ปลื้ม ศิรวิชญ์” ภูมิใจสานต่อมรดกละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร” ผสานเทคโนโลยีร่วมสมัย+มนต์เสน่ห์ดั้งเดิม

“ปลื้ม ศิรวิชญ์” เผยเบื้องหลังกำกับละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร” สุดภูมิใจ ตั้งใจผสมผสานวัฒนธรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย ดีใจเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานและถ่ายทอดละครพื้นบ้านสู่ผู้ชม
สนุกสุขต่อเนื่องทุกเช้าวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับละครพื้นบ้านเรื่อง "แก้วพิสดาร" ทางช่อง 7HD ผลงานจาก ค่ายสามเศียร โดย ปลื้ม ศิรวิชญ์ สังวริบุตร ลูกไม้ใต้ต้นของ หลุยส์ สยาม สังวริบุตร รับหน้าที่กำกับละครร่วมกับผู้กำกับมากฝีมือ หนำเลี๊ยบ ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์ พร้อมสานต่อมรดกละครพื้นบ้านไทยให้ยังคงอยู่ในใจผู้ชม
ผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรง เผยว่า ความพิเศษของเรื่องอยู่ที่การนำเสนอตำนานของ “พระแก้ว” พร้อมเติมเต็มความสนุกด้วยฉากผจญภัย ต่อสู่กับยักษ์ เรียกว่าองค์ประกอบครบเครื่องตามแบบละครจักรๆ วงศ์ๆ
“สำหรับละครแก้วพิสดาร ความพิเศษคือ พระแก้ว ซึ่งเป็นพระเอกของเรื่อง เขาเกิดมาแล้วต้องอยู่ในลูกแก้ว จะคล้ายๆ กับสังข์ทองที่อยู่ในพระสังข์ แน่นอนว่าในเรื่องจะมีเรื่องราวการผจญภัย ต้องเจอยักษ์ มีบู๊ แล้วก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย มีทุกอย่างในแบบหนังเจ้าที่แฟนๆ ทุกคนคุ้นเคย”
อีกหนึ่งไฮไลต์คือการจับคู่พระนาง มิตร มิตรชัย และ ปิ่น ชรินพร เงินเจริญ เป็นครั้งแรก ซึ่งเคมีลงตัว รวมถึงการร่วมงานกับ พล พูลภัทร อัตถปัญญาพล และ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ที่สร้างความประทับใจทั้งฐานะนักแสดงและผู้ร่วมสร้างสีสันให้ละคร
“เรื่องนี้เราได้ มิตร และ ปิ่น มาจับคู่กันครั้งแรก แต่เขาเคยเจอกันมาก่อนแล้วตั้งแต่เรื่อง เดชอสูรขันแก้วนพเก้า พอได้มาคู่กันก็เคมีดีเลยครับ แล้วในเรื่องนี้ก็ยังมีพี่พล พูลภัทร และเก่ง ธชย สองคนนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่สำหรับหนังเจ้า แต่เขาทั้งคู่เก่งมากๆ พี่พลนี่คือไม่มีอะไรต้องกังวลเลย ส่วนเก่งเขาก็มีความตั้งใจ รู้มาว่าจริงๆ เขาอยากเล่นหนังเจ้ามานานแล้ว เคยเขียนใบสมัครส่งมาหาเราเมื่อ 18 ปีก่อน วันนี้ได้มาร่วมงานกันจริงๆ เขาเก่งสมชื่อ ซึ่งนอกจากเขาจะมาแสดงแล้ว ก็ยังช่วยในเรื่องของเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วย”
นอกจากนี้ยังเผยถึงความภูมิใจที่ได้ร่วมสืบสานละครพื้นบ้าน พร้อมเปิดเสน่ห์ละครแนวนี้ว่า
“ผมภูมิใจมากครับที่ได้มากำกับ ตัวผมเองชอบละครจักรๆ วงศ์ๆ ชอบเสน่ห์ความเป็นไทยที่เรามี รวมถึงตัวผมคลุกคลีกับละครแนวนี้มาตั้งแต่เด็ก การได้มาทำตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าละครจักรๆ วงศ์ๆ เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลย เราสามารถพัฒนาต่อยอดให้เขาโกอินเตอร์ได้เลย อย่างเทคนิคการถ่ายทำที่ตอนนี้เราก็มีการใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมเพื่อเพิ่มอรรถรส ซึ่งเราก็พัฒนาตรงนี้ไปเรื่อยๆ แต่ยังคงรักษาเสน่ห์และเอกลักษณ์ของละครพื้นบ้านไว้ สิ่งสำคัญคือการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย สนุก เข้าถึงผู้ชมทุกวัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้พูดคุยกับผู้เขียนบท (พิมพ์ อัญรส ปุณณโกศล) เพื่อให้ผู้ชมตื่นมาชมในช่วงเช้าได้สนุก เข้าใจง่าย”
ท้ายที่สุด ปลื้มยืนยันว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด พร้อมฝากชวนแฟนละครติดตามแก้วพิสดาร
“สำหรับผมที่เข้ามาทำงานตรงนี้ก็จะรักษาเสน่ห์ของละครพื้นบ้านทุกอย่างเอาไว้ ไม่รู้นะครับว่าจะได้นานแค่ไหน แต่ก็จะทำให้ได้ คุณปู่ (ไพรัช สังวริบุตร) ก็มีฝากฝังเอาไว้ บอกว่าให้ผมเป็นรุ่นต่อไปที่จะทำตามสิ่งที่เขาตั้งใจไว้แต่แรก ถามว่ากดดันไหม ก็กดดันแหละ แต่ก็ต้องทำครับ เพราะผมเองก็สนุกกับงานนี้ด้วย ดังนั้นเราไม่ได้เครียดเลย แต่เราอยากทำออกมาให้ดีที่สุด ซึ่งผมโชคดีที่เราก็มีทั้งคุณพ่อ (สยาม สังวริบุตร) และคุณอา (สยม สังวริบุตร) เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ฝากแก้วพิสดารด้วยนะครับ ซึ่งแฟนๆ ละครจักรๆ วงศ์ๆ นี่ก็น่ารักอยู่แล้วครับ ติดตามกันอย่างนี้มาตลอด และอยากให้ทุกคนติดตามแก้วพิสดารผลงานล่าสุด นอกจากความสนุกของเรื่องราวในละครแล้ว ในเรื่องก็จะมีการนำพวกเทคนิคพิเศษ เทคโนโลยี AI เข้ามาผสมในแบบที่พอดีๆ ไม่มากเกิน เพื่อให้ละครสนุกมากขึ้น อยากให้ทุกคนเปิดใจติดตามชมละครเรื่องนี้ไปด้วยกันครับ”
ติดตามชมละครพื้นบ้าน “แก้วพิสดาร” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV
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