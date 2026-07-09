“น้ำหนึ่ง-เนย” เปิดศึกป่วน ชวนลุ้นโมเมนต์คู่กัดสู่คู่รักใน “โซ่รักอัคนี”

ช่อง 7HD ชวนปักหมุดรอฟินฉบับ #น้ำหนึ่งเนยเสรี ใน “โซ่รักอัคนี” ความสนุกเรื่องสุดท้ายจากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” “น้ำหนึ่ง” ควง “เนย” มาลุ้นความสนุก จากคู่กัดจะเปลี่ยนไปคู่รักได้ยังไง? วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้ เสนอให้ชมเป็นตอนแรก!
เตรียมนับถอยหลังสู่บทสรุปของซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” พบกับเรื่องราวดราม่าร้อนแรงที่ร้อยรัดด้วยอดีต ความรัก ความแค้น และการให้อภัย ใน “โซ่รักอัคนี” ผลงานการผลิตของค่าย นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น การันตีความสนุกครบรส โดยผู้จัดฯ ติ๊ก กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ และผู้กำกับฯ ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล นำแสดงโดย น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจ ในบท “อัจจิมา วาทินวณิช” หรือ “ไฟ” ประกบคู่กับ เนย กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล ในบท “อาทิตยา” หรือ “กะเพรา” ร่วมด้วย สมชาย เข็มกลัด, ไปรมา รัชตะ, ฌาร์ม โอสถานนท์, เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์, รชยา ทัพพ์คุณานนต์, สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
“โซ่รักอัคนี” เมื่อ ไฟ อัจจิมา วาทินวณิช (น้ำหนึ่ง มิลิญ) ทายาทสาวสายแกร่งแห่งอัคนีกรุ๊ป ต้องกลับมาเจอกับ อาทิตยา หรือ กะเพรา (เนย กานต์ธีรา) ผู้ช่วยคนใหม่ที่เป็นคู่ปรับเก่าตั้งแต่วัยเด็ก ทุกวันจึงเต็มไปด้วยการปะทะคารม จากภารกิจพัฒนาเกาะกลางทะเล สู่เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้ทั้งคู่ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุข ความสัมพันธ์ของคนที่เคยบอกว่า "เกลียด" กัน ค่อยๆ เปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกที่ต่างฝ่ายไม่ทันรู้ตัว แต่เมื่อกำแพงจากอดีตและครอบครัวเข้ามาขวางทาง ความรักที่เพิ่งเริ่มก่อตัวก็อาจต้องแลกด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่ เมื่อ "ลิ้นกับฟัน" ที่กัดกันมาตลอด เริ่มรู้ว่าขาดกันไม่ได้... แล้วใครจะเป็นคนยอมพูดคำว่า "รัก" ก่อน?
โดยสองนักแสดงนำ “น้ำหนึ่ง - เนย” ควงกันมาบอกเล่าความสนุก “โซ่รักอัคนี” พร้อมชวนแฟนๆ ติดตามชม
น้ำหนึ่ง “ในที่สุดก็เดินทางมาถึงเรื่องของพวกเราแล้วนะคะ เป็นเรื่องสุดท้ายของโปรเจกต์ สำหรับเรื่องนี้ น้ำหนึ่ง รับบท ไฟ น้องเล็กของบ้าน วาทินวณิช ค่ะ คาแร็กเตอร์ก็สมชื่อไฟเลยค่ะ เป็นคนใจร้อน ปากไว ปากแข็ง ขอบคุณแฟนๆ ที่รอติดตามชมและให้กำลังใจกันตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์เลยนะคะ ความสนุกของเรื่องนี้ บอกเลยว่าเปิดเรื่องมาเราสองคนตีกันเลยค่ะ (ยิ้ม) ตีกันก่อน แล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆ พัฒนาขึ้นไป เชื่อว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าทุกคนได้ติดตามดูทุก EP. ก็จะมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละคร ได้คอยลุ้นไปกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ามันจะพัฒนาไปในทิศทางไหน แต่ว่าระหว่างทางมันจะมีจุดที่ทำให้ทุกคนได้อมยิ้ม มีโมเมนต์ฟินๆ ให้ได้ดู ไม่ได้ตีกันอย่างเดียวแน่นอน มาเอาใจช่วยไฟกับกะเพราในโซ่รักอัคนีนะคะ”
เนย “เรื่องนี้ เนย รับบทเป็น กะเพรา ลูกสาวคนงานในเหมืองของคุณพ่อไฟที่อุปการะดูแลมาแต่เด็กค่ะ กะเพราจะถูกไฟแกล้งแต่เด็กเลย แล้วพอกะเพราโตขึ้นหลังจากไปร่ำเรียนมาก็อยากจะกลับมาตอบแทนบุญคุณที่เลี้ยงดู แต่ด้วยความที่ไฟกับกะเพราไม่ถูกกันตั้งแต่เด็ก ถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟเขาร้ายมา กะเพราก็ไม่ยอมใส่กลับไปเหมือนกัน ประมาณว่าโตขึ้นก็สู้คนมากขึ้น มันก็จะมีความสนุกขำขันตรงนี้ ที่แฟนๆ จะได้อมยิ้มกันค่ะ เช่น กะเพราจะเรียกพี่ฟายแทนที่จะเรียกเขาว่าพี่ไฟ (ยิ้ม) ซึ่งน้ำหนึ่งกับเนยเป็นเพื่อนกันมานาน ทำงานด้วยกันบ่อย พอมาแสดงด้วยกันมันไม่ต้องปรับจูนอะไรกันเยอะ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว เอ๊ะ! ทำไมไฟถึงมาตกหลุมรักกะเพราได้ ใครที่อยากรู้ต้องมาติดตามกันดูค่ะ อยากให้แฟนๆ ติดตามกันไปจนถึงตอนจบเลยนะคะ”
เตรียมพบกับเรื่องราวที่คุณจะทั้งเกลียดทั้งรัก... และหยุดดูไม่ได้ ใน “โซ่รักอัคนี” ความสนุกเรื่องสุดท้าย จากซีรีส์ชุด “4 ELEMENTS บ้านวาทินวณิช” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569 ชมสดหน้าจอทางช่อง 7HD กด 35 ชมสดออนไลน์และชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์