เรื่องย่อซีรีส์ “โซ่รักอัคนี”
บทประพันธ์ : แซลม่อน
บทโทรทัศน์ : ใบสน จินต์นัทชา
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ผู้ผลิต : นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทาง BUGABOO.TV
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
เรื่องย่อ
“อัจจิมา วาทินวณิช” หรือ “ไฟ” (น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจ) ทายาทหญิงแห่งตระกูล “วาทินวณิช” เจ้าของกิจการเหมืองแร่ทรงอิทธิพลในภาคใต้ เธอคือหญิงสาวผู้เติบโตมาท่ามกลางบาดแผลในครอบครัว หลังการสูญเสียแม่ตั้งแต่เด็ก ทำให้ไฟกลายเป็นคนดื้อรั้น หัวร้อน และไม่เชื่อในคำว่า "ความรัก"
ไฟไม่เคยให้อภัยพ่อ “อัคนี วาทินวณิช” (สมชาย เข็มกลัด) ที่พา “วรรณา” (ฌาร์ม โอสถานนท์) หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังแม่ตาย และสิ่งที่ทำให้ไฟยิ่งโกรธแค้นมากขึ้น เมื่อเห็นว่า “อาทิตยา” หรือ “กะเพรา” (เนย กานต์ธีรา วัชรทัศนกุล) เด็กสาวลูกคนงานในเหมืองที่พ่ออุปการะไว้ถูกปฏิบัติอย่างเอ็นดูในขณะที่เธอกลับถูกเพิกเฉย ไฟจึงลงมือกลั่นแกล้งกะเพราอย่างหนัก จนพ่อของไฟต้องส่งกะเพราไปอยู่โรงเรียนประจำ และตัดขาดจากบ้าน วาทินวณิช ไป
15 ปีผ่านไป… กะเพรากลับมาอีกครั้งในฐานะผู้ช่วยของอัคนี กะเพราจุดเชื้อไฟเก่าในใจของไฟ ให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งพร้อมความเข้าใจผิดที่ยังฝังลึก และคราวนี้ไฟจะไม่ปล่อยให้ “ยายหนูตะเภา” กลายเป็นคนโปรดของพ่อได้อีกเป็นครั้งที่สอง แต่สิ่งที่ไฟไม่เคยรู้ คือกะเพราในวันนี้… ไม่ใช่เด็กสาวที่ไฟเคยรังแก และการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ "บุญคุณ" แต่ยังเต็มไปด้วย “ความจริง” ที่ไฟยังไม่เคยรู้!
ระหว่างนั้น “นนทกานต์” หรือ “นท” (รชยา ทัพพ์คุณานนต์) เพื่อนสนิทของกะเพรา ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรสำคัญในการปกป้องกะเพราจากไฟ ทว่า ความใกล้ชิดของกะเพราและไฟกลับทำให้ “หัวใจ” ของทั้งคู่เริ่มสั่นไหวอย่างไม่ทันตั้งตัว
ต่อมา เกิดอุบัติเหตุในเหมือง ที่กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ทำให้ทุกคนเริ่มสงสัยว่า “ใครกันแน่… ที่วางแผนทำลาย” และในขณะที่ไฟกำลังสับสนว่าความรู้สึกในใจคือ “เกลียด” หรือ “ห่วง” ด้านกะเพราเองก็เริ่มไม่แน่ใจ… ว่าไฟอาจไม่ได้ร้ายอย่างที่เธอเคยคิดมาตลอด
ใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุเหมืองถล่มและเหตุเพลิงไหม้ที่เกือบพรากชีวิตกะเพรา? ความสัมพันธ์ที่เริ่มเปลี่ยนไปของไฟและกะเพรา คือรัก… หรือเพียงแค่พันธนาการที่เรียกว่า “โซ่แห่งอดีต” และเมื่อความจริงเปิดเผย… ใครกันแน่ที่จะ “ถูกไฟเผา” จนไม่เหลือสิ่งใด
“บางคน... เรารักเขาเพราะเขาใจดี แต่บางคน... เรารักทั้งที่เขา ‘เคยร้ายกับเรา’ จนแทบทนไม่ไหว”
เรื่องราวดราม่าร้อนแรงที่ร้อยรัดด้วยอดีต ความรัก ความแค้น และการให้อภัย จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. น้ำหนึ่ง มิลิญ วาทินธนะกิจรับบท อัจจิมา วาทินวณิช / ไฟ
2. เนย กานต์ธีรา วัชรทัศนกุลรับบท อาทิตยา / กะเพรา
3. สมชาย เข็มกลัด รับบทนายหัวอัคนี วาทินวณิช
4. ไปรมา รัชตะ รับบทคุณภาณี
5. ฌาร์ม โอสถานนท์ รับบทวรรณา มีงาม
6. เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ รับบทลุงยอด / น้ายอด
7. รชยา ทัพพ์คุณานนต์ รับบทนนทกานต์ / นท
8. สุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ รับบท แป้น
นักแสดงรับเชิญ
9. วิณณวิชญ์ ศรีประสงค์ รับบทอาทิตย์
10 .จิรดาภา อินทจักร รับบทจีรภา
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