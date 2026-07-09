“เฮง” หมดศรัทธา “ตี๋” หลัง “โดนัท” เผยความจริง

ความสัมพันธ์สั่นคลอน! คำว่าคนพิเศษที่เคยให้กันไว้คือเรื่องจริงหรือแค่คำหลอกลวง “เฮง ทัตพงศ์” หมดความไว้ใจ “ตี๋ บุญยเกียรติ” หลัง “โดนัท ภัทรพลฒ์” เปิดเปิดเผยความจริงอีกด้าน ในซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.3
ดีกรีความดราม่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับซีรีส์ iQIYI Original “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” ที่เดินทางมาถึง EP.3 พร้อมปมขัดแย้งที่เริ่มสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างเจนเล็กและเจนใหญ่
เรื่องราวร้ายๆ เกิดขึ้นกับคนรอบตัวของ เจนเล็ก (เฮง ทัตพงศ์) ทำให้ความหวาดระแวงอัดแน่นอยู่ภายในใจของเขา แม้ว่า เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) จะยังคงทำตัวแสนดีเป็นปกติและมีคำตอบที่สมเหตุสมผลให้กับทุกข้อสงสัย แต่เมื่อความระแวงอยู่เหนือความไว้ใจ เจนเล็กจึงต้องดิ้นรนค้นหาความจริงด้วยตัวเอง จนได้พบกับ แดน (โดนัท ภัทรพลฒ์) รุ่นพี่ผู้เข้ามาเปิดเผยให้เห็นอีกด้านที่เจนใหญ่ปิดบังเอาไว้ ความจริงอันเจ็บปวดนี้ย้อนกลับมาทำให้เจนเล็กต้องตั้งคำถามกับทุกการกระทำและคำพูดในอดีต ว่าคำว่า “คนพิเศษ” ที่เจนใหญ่เคยบอกนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า? ทางด้านเจนใหญ่เองก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อดึงความเชื่อใจของเจนเล็กให้กลับคืนมาอีกครั้ง
เจนใหญ่จะทำให้เจนเล็กกลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งหรือไหม? ติดตามชมได้ใน “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional” EP.3 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.00 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
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