ช่อง 7HD เซอร์ไพรส์จับคู่ “แชป วรากร” ประกบดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา” ใน “นางฟ้าหมอลำ”

ช่อง 7HD สร้างความฮือฮา เปิดโผละครใหม่ “นางฟ้าหมอลำ” คว้า “แชป วรากร” ประกบคู่หมอลำสาวดาวรุ่ง “ยูกิ เพ็ญผกา” พระเอกหนุ่มปลื้มกระแสตอบรับดีเยี่ยม อ้อนขอฝากตัวกับแม่ๆ แฟนคลับหมอลำ เตรียมม่วนหน้าจอเร็วๆ นี้
สร้างความฮือฮาต่อเนื่องแบบไม่มีพัก สำหรับช่อง 7HD ที่เดินหน้าปลุกกระแสความบันเทิงสายลูกทุ่ง - หมอลำ หลังเพิ่งเปิดโปรเจกต์รายการใหม่ บัลลังก์หมอลำ เวทีการแข่งขันในรูปแบบ Survival ที่เตรียมลงจอเดือนสิงหาคมนี้ จนได้รับเสียงตอบรับสุดคึกคัก ล่าสุดสร้างเซอร์ไพรส์อีกระลอก ด้วยการเผยโปสเตอร์ละครก่อนข่าวเรื่องใหม่ นางฟ้าหมอลำ ผลิตโดยค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) จนแฟนละครและแฟนหมอลำแห่แชร์สนั่นโซเชียล เพราะเป็นการโคจรมาพบกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่ม แชป วรากร ศวัสกร และหมอลำสาวดาวรุ่งมาแรง ยูกิ เพ็ญผกา ที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต ความฝัน และเส้นทางสู่เวทีหมอลำอย่างเข้มข้น ร่วมด้วย ริส วิชญพงศ์, มายด์ มาริสา, กบ ปภัสรา, ยิ่งยง ยอดบัวงาม พร้อมศิลปินหมอลำชื่อดัง อาทิ ต้าวหยอง ระเบียบวาทะศิลป์, ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ, ปริศนา วงศ์ศิริ และเหล่านักแสดงที่จะมาร่วมสร้างความสนุกอีกคับคั่ง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของวงการหมอลำแบบถึงแก่น
แชป วรากร ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครแนวหมอลำ และยังได้ประกบคู่กับนางเอกที่เป็นศิลปินหมอลำตัวจริง
“ผมจะตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ละครใหม่ๆ แต่เรื่องนี้พิเศษมากเพราะเป็นสไตล์หมอลำ นางเอกก็เป็นศิลปินหมอลำจริงๆ เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่สำหรับผมมาก ถือเป็นครั้งแรกที่ได้แสดงละครแนวหมอลำ นอกจากร่วมงานกับนางเอกที่เป็นศิลปินหมอลำจริงๆ แล้ว นักแสดงอีกหลายท่านก็เป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง อย่างต้าวหยองน้องก็เป็นที่ชื่นชอบของแฟนคลับมากมาย ก้อย ชาลินี, น้องใหม่ เมืองชุมแพ หรือจะเป็นแม่ไก่ ปริศนา ดูเหมือนผมจะเป็นน้องใหม่ในกองละครมากกว่าอีก (ยิ้ม) เพราะในกองถ่ายคือทุกคนเขารู้จักกันอยู่แล้ว เพราะเขาอยู่ในวงการบันเทิงสายหมอลำกัน
แต่ต้องชื่นชมพี่ๆ แม่ๆ ศิลปินหมอลำทุกคนที่มาแสดงในเรื่องนี้มากๆ เพราะเขามีความเป็นมืออาชีพมาก อย่างในวันฟิตติ้งผมก็ใส่ชุดปกติ แต่พวกเขาจะต้องแต่งชุดหมอลำกัน ซึ่งต้องใช้เวลาแต่งหน้า ทำผม แต่งตัว นานพอสมควรเลย ชุดก็มีน้ำหนัก แล้วยังต้องถ่ายหลายชุดด้วยนะ ชื่นชมทุกคนมาก คือมีความตั้งใจจริงๆ
ส่วนการได้มาร่วมงานกับน้องยูกิ เป็นครั้งแรกที่เราได้มาร่วมงานกันครับ เหมือนแรกๆ น้องเขาเขินผมครับ แต่พอเริ่มสนิทกันก็คุยเล่นกันได้มากขึ้น ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยโปสเตอร์ละคร มีแฟนๆ ละครของช่องให้กำลังใจกันเยอะเลย ดีใจที่เห็นเราได้เล่นแนวใหม่ ส่วนทางฝั่งแฟนๆ หมอลำ ผมเห็นทางยูกิเขารีโพสต์จากของผมไป เห็นมีแม่ๆ ที่เป็นแฟนหมอลำเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะมาก ผมเหมือนได้เปิดตัวกับแฟนคลับหมอลำ ฝากแม่ๆ ทุกๆ ท่าน เอ็นดูผมด้วยนะครับ รวมถึงแฟนละครด้วย
เรื่องนี้สนุกแน่นอน ผมเชื่อว่าดูแล้วจะสนุกสนานไปด้วยกันได้ ซึ่งที่ผมอ่านบทมากับได้ฟังสัมภาษณ์ยูกิมาบ้าง ศิลปินหมอลำหลายคนเขาเริ่มต้นชีวิตที่ต้องฝ่าฟันความลำบากมา สู้ชีวิต กว่าจะขึ้นมาเป็นศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียงกันได้ ผมเลยคิดว่าละครเรื่องนี้มันเป็นชีวิตหมอลำจริงๆ ที่นำมาดัดแปลงเป็นละคร ซึ่งทุกคนน่าจะได้ความซึ้ง ความสนุก ความรู้ และกำลังใจ ส่วนบทของผมจะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันนะครับ”
พบกับปมชีวิตสุดเข้มข้นที่ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จาก...สาวน้อยบ้านนา ผู้ต้องฝ่าฟันเพื่อเป็น...นางฟ้าหมอลำ และจาก...คนไม่ถูกกัน จะกลายมาเป็น...คนที่ถูกใจ ได้อย่างไร ต้องติดตามชมในละคร “นางฟ้าหมอลำ” เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำเร็วๆ นี้ พร้อมลงจอเมื่อไหร่บันเทิงทั่วไทยแน่นอน
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์