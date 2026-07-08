อัปเดตชีวิตแอร์ฯ สาว “มิว ลักษณ์นารา” ทิ้งทวนละครเรื่องสุดท้าย กับน้ำตาที่คิดถึงงานในวงการ
เหินฟ้าติดปีก! พักเบรกงานในวงการบันเทิงชั่วคราว สำหรับนางเอกสาวคนสวย "มิว ลักษณ์นารา" ที่ผันตัวไปเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แอร์โฮสเตสประจำสายการบิน เอมิเรตส์ (Emirates) โดยได้ตัดสินใจอำลาวงการบันเทิงและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอารามิสเอมิเรตส์ เกือบครบ 1 ปีเต็ม ทิ้งทวนด้วยงานแสดงเรื่องสุดท้ายกับบทบาท “วรรณวลี” ในละครดราม่าปริศนาลับสุดเข้มข้น “ปราการแสงจันทร์” ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 อัปเดตชีวิตล่าสุดกับบทบาทใหม่ลูกเรือสายการบินดัง “สาวมิว” ก็ยังแอบคิดถึงงานในวงการ แต่มีปัจจัยหลักเรื่องเงินที่หากจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งมีค่าปรับเรื่องสัญญาที่ต้องจ่าย
ถามถึงบทบาทใหม่การเป็นแอร์ฯ เป็นยังไงบ้าง?
“ย้ายไปใช้ชีวิตเกือบจะ 1 ปีละค่ะ ถ้าสิงหานี้ก็ครบ 1 ปีพอดี ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจทุกอย่างที่ก้าวออกมาจากคอมฟอร์ทโซน ออกจากเซฟโซน เราก็ไม่เคยทำอาชีพอื่นเนอะ อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพแรก ก็เป็นอะไรที่ยากนะ ที่ตัดสินใจมาเป็นแอร์ฯ”
ใช้เวลาทำใจนานมั้ยก่อนจะเลือกเส้นทางใหม่ในชีวิต?
“งานในวงการบันเทิงมันเป็นอะไรที่มิวทำมาตั้งแต่เด็ก แล้วมิวก็รักมันมากๆ แต่ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ปัจจัยหลายๆ อย่างทำให้มิวต้องทิ้งการแสดงไป เพื่อไปสู่เส้นทางใหม่ที่มิวเลือกเอง มันก็เป็นอะไรที่เรารักนะ เราก็ไม่อยากทิ้งเลย มันก็เป็นความรู้สึกทั้งเสียใจและเสียดาย มันจุกๆ อธิบายไม่ถูก มีความรู้สึกแบบนั้นปนกัน”
ตอนที่ตัดสินใจสมัครแอร์ฯ ลุ้นไหมว่าเราจะได้?
“ใช้เวลาคิดสั้นมากๆ ตอนนั้นที่เราไปสมัครเป็นแอร์ฯ เราไม่คิดว่าเราจะได้ด้วย เราไปสมัครลองแบบขำๆ เพราะมันเป็นสนามแรก เราก็ไม่คิดว่าเราจะได้หรอก แต่มันก็เป็นที่ศึกษามาบ้าง เพราะเราก็คิดไว้ว่าถ้าเราไม่เป็นการแสดงเราจะเป็นอะไร เราก็เริ่มศึกษาว่าอาชีพแอร์ฯ เค้าต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งตอนตัดสินใจไปลองสนาม คนทุกคนเค้าก็มีความพร้อมกันหมดแล้ว ซึ่งทุกคนเป็นระเบียบ มีความเป๊ะหมดทุกอย่างแล้ว แต่เราเป็นคนที่งูๆ ปลาๆ ไปเลย เราไปแบบเอ๋อๆ แต่ว่ากลายเป็นว่ามันติด”
การเป็นนักแสดงช่วยอะไรเรื่องการเป็นแอร์ฯ บ้าง?
“ประสบการณ์ในวงการบันเทิงมันก็อาจจะช่วยได้เยอะ เพราะว่ามันทำให้เราไม่ตื่นคน เวลาเราเจอสถานการณ์ ใครหลายคนอาจจะตื่นเต้นแต่เราไม่ตื่นเต้น การเป็นนักแสดงมันช่วยได้เยอะ อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราเป็นนักแสดงช่วยให้เราพรีเซนต์ตัวเองออกมาแบบเป็นธรรมชาติ เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมาก เค้าถามอะไรมาเราก็ตอบไป ไม่ได้เป็นแพทเทิร์น”
ถ้ามีงานแสดงติดต่อเข้ามาอยากกลับมาทำงานอีกไหม?
“จริงๆ เพื่อนลูกเรือถามเยอะมาก ก่อนมาเป็นแอร์เป็นอะไรมาก่อน เราก็ตอบว่านักแสดง เพื่อนก็ถามว่าถ้ามีงานเข้ามาแล้วเธอจะกลับไปทำอีกไหม เราก็บอกว่าไม่รู้สิ แต่ถามว่าอยากกลับไปเล่นไหมมันก็อยากกลับไปเล่น แต่ถ้าจะกลับไปมันก็ต้องมีเรื่องของค่าสัญญา เราต้องจ่ายค่าสัญญา เราไม่ได้รวย เราก็ยังเป็นคนที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ต้องการเงินในการประกอบชีวิต มันต้องจ่ายเยอะเลยนะ ค่าคืนสัญญา 250,000 แต่ถ้าเป็นอีเวนต์วันสองวันได้ แต่ถ้าเป็นเรื่องละครเลยอาจจะต้องคิดนิดนึงว่าคุ้มมั้ย”
จะครบ 1 ปีแล้วที่ห่างไปจากงานแสดงในวงการบันเทิง?
“ถามว่าคิดถึงไหมก็บอกเลยว่าคิดถึงทุกขณะจิต เรารักในอาชีพนักแสดง มันจะเป็นอาชีพอะไรที่เราได้ลองหลายๆ อย่างมากมายขนาดไหน อาชีพนักแสดงสอนอะไรเราเยอะมากๆ”
ฝากผลงาน ล่าสุดกำลังมีละครออนแอร์ “ปราการแสงจันทร์” ทางช่องอมรินทร์ทีวี
“ใครที่คิดถึงละครของมิว คิดถึงนางเงือกคนนี้หรือผลงานมิว ฝากเป็นกำลังใจให้มิวด้วย เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่อยากชวนให้ทุกคนได้ติดตาม ได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ พี่ๆ นักแสดงหลายท่านมาก ปราการแสงจันทร์มีความเข้มข้นลึกลับ และมีปมอะไรต่างๆ มากมาย หวังว่าทุกคนจะคิดถึงกันนะคะ”
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