เรื่องย่อซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me”
บทประพันธ์ : ลวิฬาร์ (laWila)
บทโทรทัศน์ : VANGVELA
กำกับการแสดง : ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์
ผู้ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทาง iQIYI
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2569
เรื่องย่อ
หลังจากงานแต่งงานที่แสนอบอุ่นในคฤหาสน์อาเซนี่ของ “คุณธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) และ “ลูกพีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) “คุณธีร์” ตั้งปณิธานอันแรงกล้าว่าหลังจากนี้จะมีสติขึ้น โดยสิ่งแรกที่ทำคือไปฮันนีมูนทุกอาทิตย์หลังจากแต่งงานติดต่อกัน 6 เดือน! จน “พีช” ต้องขอเวลาไปทำงานบ้าง ในขณะเดียวกัน “โรม” (วิลเลี่ยม จักรภัทร) ก็ต้องมารับช่วงต่อเป็นผู้นำอาเซนี่ด้วย “คุณธีร์” ก็ได้หันมาโฟกัสกับงานในบริษัท GMM THEE V มากขึ้น
“คุณธีร์” ที่ตั้งใจคลั่งรัก “ลูกพีช” อย่างมีสติจะเป็นอย่างไร และเรื่องราวในคฤหาสน์อาเซนี่จะวุ่นวายแค่ไหน ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์รับบท ธีร์
2. ภูวินทร์ ตงศักดิ์ยืนรับบท พีช
3. วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์รับบท โรม
4. เอส ศุภ สง่าวรวงศ์รับบท โมกข์
5. เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสารรับบท ตะวัน
6. แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์รับบท อารัญ
7. เอมี่ ทสร กลิ่นเนียมรับบท มิรา
8. บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์รับบท ลูกพลับ
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