“ปอนด์-ภูวินทร์” สานต่อซีรีส์แห่งปี คลั่งรักหวานฉ่ำหลังแต่งงานใน “มีสติแล้วลูกพีช”

“ปอนด์ - ภูวินทร์” สานต่อซีรีส์แห่งปีที่มีแต่ซีนไวรัลในตำนาน กับความคลั่งรักหวานฉ่ำหลังแต่งงาน ในซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me” แฟนๆ เตรียมรับการเช็กสติ สนุกฮายิ่งกว่าเดิม เริ่ม 11 ก.ค.นี้ ทาง GMM25
นับถอยหลังเตรียมรับการเช็กสติอีกครั้งจากคนคลั่งรักที่สุด ที่แฟนๆ ทั่วโลกตามลุ้นไปกับชีวิตรักสุดโรแมนติกและความวุ่นวายในซีรีส์สุดฮิตแห่งปี ที่สร้างปรากฏการณ์ขึ้น X เทรนด์ “อันดับ 1” ของโลกทุกอีพี แถมยังมีซีนไวรัลในตำนานอีกมากมาย จาก “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” เรื่องราวของ "คุณธีร์" มาเฟียติดละครและเจ้าของธุรกิจน้ำหอม และ "ลูกพีช" ช่างภาพรักอิสระ ที่ครั้งนี้กลับมาสานต่อความสนุกสุดฮายิ่งกว่าเดิม ในบรรยากาศที่ชวนคิดถึง พร้อมกับความคลั่งรักชีวิตหลังแต่งงานแบบมีสติแล้ว ในซีรีส์เรื่อง “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me” ได้คลั่งรักลูกพีชทั้งที ขอมีสติทั้งปีเลย จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย นำทัพความป่วน โดย 2 นักแสดงคู่จิ้นเคมีปังขั้นสุด “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” ร่วมด้วยแก๊งนักแสดงมีสติแล้วอย่าง “วิลเลี่ยม จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์, เอส ศุภ สง่าวรวงศ์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์” จากฝีมือการกำกับฯ ของ “ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” เจ้าของผลงานการกำกับ “มีสติหน่อยคุณธีร์ - Me and Thee” การันตีความสนุกครบรสคุณภาพเต็มร้อยแน่นอน
หลังจากงานแต่งงานที่แสนอบอุ่นในคฤหาสน์อาเซนี่ของ “คุณธีร์” (ปอนด์ ณราวิชญ์) และ “ลูกพีช” (ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน) “คุณธีร์” ตั้งปณิธานอันแรงกล้าว่าหลังจากนี้จะมีสติขึ้น โดยสิ่งแรกที่ทำคือไปฮันนีมูนทุกอาทิตย์หลังจากแต่งงานติดต่อกัน 6 เดือน! จน “พีช” ต้องขอเวลาไปทำงานบ้าง ในขณะเดียวกัน “โรม” (วิลเลี่ยม จักรภัทร) ก็ต้องมารับช่วงต่อเป็นผู้นำอาเซนี่ด้วย “คุณธีร์” ก็ได้หันมาโฟกัสกับงานในบริษัท “GMM THEE V” มากขึ้น “คุณธีร์” ที่ตั้งใจคลั่งรัก “ลูกพีช” อย่างมีสติจะเป็นอย่างไร และเรื่องราวในคฤหาสน์อาเซนี่จะวุ่นวายแค่ไหน ต้องติดตามชม
ติดตามชมซีรีส์ “มีสติแล้วลูกพีช - Peach and Me” ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 ดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com เริ่ม 11 กรกฎาคม 2569
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