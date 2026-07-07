เรื่องย่อตอน ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ตอนที่ 6-7 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 6 ออกอากาศวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
หลังจากจบภารกิจของ เฮียกล้วย โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) ได้รู้ความจริงบางอย่างเกี่ยวกับ ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) และเขาเองมีส่วนทำให้ริสาลำบากก็ยิ่งทำให้เขาเป็นกังวลใจมาก แต่ภารกิจใหม่ก็เข้ามาท้าทายและต้องดำเนินต่อไป เมื่อ Admin เรียกตัวพวกเขาทั้ง 8 คนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมมอบหมายภารกิจใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม นั่นคือการโกงเงินจาก แหม่ม (เปิ้ล ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา) นักธุรกิจสาวที่ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพื่อทำลายเครือข่ายธุรกิจของ หลุยส์ (บอล อัศนัย เทียนทอง) ซึ่งพอ เจ้หงส์ (สุ่ย ษรฉัตร สหัชธนชัย) รู้ว่าเป็นแหม่มคนที่เคยมีปมอดีตด้วยกันอยู่แล้วก็ตกลงรับภารกิจทันที
ตอนที่ 7 ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ภารกิจที่ 2 เริ่มต้นขึ้น โดยที่ มังกร (ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์) ปลอมตัวเข้าไปตีสนิทคุยธุรกิจกับ แหม่ม (เปิ้ล ธันยาธนัส วงษ์สวัสดิ์ปภา) แต่ไม่สำเร็จ ทุกคนจึงวางแผนใหม่โดยให้ พยัคฆ์ (เกริก ชิลเลอร์) ปลอมตัวตนเป็น “มิสเตอร์ แอนเดอสัน” เศรษฐีอิตาเลี่ยน มาเที่ยวผับกับเลขาอย่าง โก้ (กระทิง ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์) พร้อมช่วยกันสร้างสถานการณ์บางอย่างเพื่อทำให้แหม่มหลงรัก ในขณะที่ ริสา (เก้า สุภัสสรา ธนชาต) กับ อั่งเปา (บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม) ก็แฝงตัวเข้าไปเป็นลูกข่ายร่วมฟังสัมนาครั้งใหญ่ของบริษัทแหม่มเพื่อสืบข้อมูลด้วยการอีกทาง ในขณะที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปตามแผน จู่ๆ ปีเตอร์ (ภาสกร บุญวรเมธี) ผู้ช่วยคนสำคัญ กลับไม่ไว้ใจและสงสัยพยัคฆ์จึงพยายามเตือนแหม่มจนมีปากเสียงกัน
ละคร “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix และแอปพลิเคชั่น 3Plus
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