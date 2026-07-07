เรื่องย่อตอน ละคร “ทุกอณูฤทัย” ตอนที่ 9-10 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 9 ออกอากาศวันจันทร์ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) มั่นใจว่าพวกมันต้องพยายามส่งฝิ่นมากับรถขนไม้ล็อตนี้แน่ อธิธัชกับ ภรพ (บิ๊ก กฤษฎา) จึงไปดักรอตรวจค้นที่ปลายทางเพื่อจะรู้ให้ได้ว่าใครคือหนึ่งในไอ้พวกค้าฝิ่นเถื่อน ทีม นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ก็ตั้งใจจะไปตั้งด่านดักตรวจรถไม้ณรังค์กูลตรงจุดเดียวกับที่อธิธัชไปเหมือนกัน แต่อธิธัชไปถึงก่อน อธิธัชตัดสินใจกระโดดเกาะท้ายรถขนไม้แล้วรีบไปที่รถทางฝั่งคนขับเพื่อจะดูหน้าคนขับให้ได้ แต่พวกมันหนีไปแล้ว จังหวะนั้น นรีรัตน์ก็ขับรถตามมาถึงที่รถจอด นรีรัตน์คิดว่าอธิธัชเป็นคนขับรถและกำลังเตรียมจะหนี พศวัต (เวลล์ ดิษย์กรณ์) ตรวจค้นรถมีฝิ่นซุกอยู่ในไม้จริงๆ นรีรัตน์สะใจอย่างที่สุดที่จับอธิธัชได้คาหนังคาเขา
ตอนที่ 10 ออกอากาศวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนพร้อมกับรถขนไม้และฝิ่นที่ถูกยึด วินัย (เอิร์ท ณัฐนันท์) โกรธจัดที่ลูกน้องทำงานพลาดและอาจทำให้ตำรวจสาวมาถึงตนได้ อธิธัชรอดถูกปล่อยตัว แต่ นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ไม่ยอมแพ้ พยายามหาหลักฐานมาจับท่านชายให้ได้
วินัยเห็นจังหวะพอดี เข้าแผนหลอกใช้ ท่านหญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) ให้เข้าไปอยู่ในวังณรังค์กูลจับตาดูอธิธัชและนรีรัตน์เพื่อจัดการกับทั้งคู่ต่อไป ท่านหญิงขวัญเข้าวังไปดูลาดเลาและอยากเจอท่านชาย แต่ก็ต้องเจอภาพบาดตา เพราะนรีรัตน์เติมหวานเอาใจท่านชายตลอดเวลาจนน่าหมั่นไส้ แต่คนที่ดูจะชอบใจที่สุดน่าจะเป็นท่านชายอธิธัช แม้จะรู้ว่านรีรัตน์แสร้งทำ แต่เขาก็อดแอบยิ้มไม่ได้
ละคร “ทุกอณูฤทัย” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์