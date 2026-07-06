“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”

“ภณ ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก เปรมณัช” หลังบุกปล้ำ “จีน่า ญีนา” ในละคร “ธาตรี” เบื้องหน้าดราม่าสุดเดือด แต่เบื้องหลังฮากระจาย
ไต่ระดับความสนุกขึ้นไม่หยุด สำหรับละครเรื่อง “ธาตรี” ทางช่อง 3 อีกทั้งยังคว้าเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นละครที่พาคนดูติดงอมแงม สัปดาห์นี้ก็ยังคงดีกรีความเดือดกับฉากไฮไลต์ที่ห้ามกะพริบตา เมื่อความชั่วของ ขจร (เป๊ก เปรมณัช) ถูกเปิดโปงแบบหมดเปลือก หลังหวังรวบทั้งคนและสมบัติก้อนโต ด้วยการบุกเข้าหา ระจิตต์ (จีน่า ญีนา) ถึงในห้องหวังรวบหัวรวบหาง
ฉากนี้ ผู้กำกับฯ วิทย์ วรวิทย์ ออกแบบคิวแอ็กชั่นให้ลุ้นกันตั้งแต่นาทีแรก เริ่มจากจีน่าที่ต้องสู้สุดกำลังเพื่อเอาตัวรอด ทั้งดิ้นหนี ตีเข่าใส่เป๊ก ก่อนคว้ากระติกน้ำฟาดเข้าเต็มศีรษะจนอีกฝ่ายถึงกับมึน แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น ถูกลากกลับมาและโดนเหวี่ยงขึ้นเตียงท่ามกลางสถานการณ์ชวนบีบหัวใจ ด้านพระเอกภณก็พังประตูเข้ามาทันเวลา พอได้เห็นสภาพของระจิตต์ก็ถึงกับสติหลุด กระชากตัวเป๊กมารัวหมัดใส่แบบไม่ยั้ง ก่อนที่ สุดา (นิ้ง ศรัณยา) และ สมรมิตร (มิ้นท์ ลลิตา) จะเข้ามาร่วมแฉวีรกรรม เบื้องหน้าแม้จะเต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าและฉากปะทะสุดเดือด แต่บรรยากาศหลังกล้องกลับตรงกันข้าม เมื่อผู้กำกับสั่งคัท นักแสดงทุกคนก็ต่างหลุดขำกันกระจาย
งานนี้มีทั้งลุ้นทั้งเดือด และได้สะใจไปพร้อมกันแน่นอน ในละคร “ธาตรี” ห้ามพลาด! วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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