xs
xsm
sm
md
lg

“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ภณ ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก เปรมณัช” หลังบุกปล้ำ “จีน่า ญีนา” ในละคร “ธาตรี” เบื้องหน้าดราม่าสุดเดือด แต่เบื้องหลังฮากระจาย

ไต่ระดับความสนุกขึ้นไม่หยุด สำหรับละครเรื่อง “ธาตรี” ทางช่อง 3 อีกทั้งยังคว้าเรตติ้งสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นละครที่พาคนดูติดงอมแงม สัปดาห์นี้ก็ยังคงดีกรีความเดือดกับฉากไฮไลต์ที่ห้ามกะพริบตา เมื่อความชั่วของ ขจร (เป๊ก เปรมณัช) ถูกเปิดโปงแบบหมดเปลือก หลังหวังรวบทั้งคนและสมบัติก้อนโต ด้วยการบุกเข้าหา ระจิตต์ (จีน่า ญีนา) ถึงในห้องหวังรวบหัวรวบหาง

ฉากนี้ ผู้กำกับฯ วิทย์ วรวิทย์ ออกแบบคิวแอ็กชั่นให้ลุ้นกันตั้งแต่นาทีแรก เริ่มจากจีน่าที่ต้องสู้สุดกำลังเพื่อเอาตัวรอด ทั้งดิ้นหนี ตีเข่าใส่เป๊ก ก่อนคว้ากระติกน้ำฟาดเข้าเต็มศีรษะจนอีกฝ่ายถึงกับมึน แต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้น ถูกลากกลับมาและโดนเหวี่ยงขึ้นเตียงท่ามกลางสถานการณ์ชวนบีบหัวใจ ด้านพระเอกภณก็พังประตูเข้ามาทันเวลา พอได้เห็นสภาพของระจิตต์ก็ถึงกับสติหลุด กระชากตัวเป๊กมารัวหมัดใส่แบบไม่ยั้ง ก่อนที่ สุดา (นิ้ง ศรัณยา) และ สมรมิตร (มิ้นท์ ลลิตา) จะเข้ามาร่วมแฉวีรกรรม เบื้องหน้าแม้จะเต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าและฉากปะทะสุดเดือด แต่บรรยากาศหลังกล้องกลับตรงกันข้าม เมื่อผู้กำกับสั่งคัท นักแสดงทุกคนก็ต่างหลุดขำกันกระจาย

งานนี้มีทั้งลุ้นทั้งเดือด และได้สะใจไปพร้อมกันแน่นอน ในละคร “ธาตรี” ห้ามพลาด! วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/

#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์





























“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”
“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”
“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”
“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”
“ภณ” ณวัสน์” เดือดจัดรัวหมัดใส่! “เป๊ก” หลังบุกปล้ำ “จีน่า”
+10