“เจมีไนน์-โฟร์ท” กับบทสรุปชวนคิด ทางเลือกชีวิตเดิมพันด้วยศรัทธา!

“เจมีไนน์ - โฟร์ท" กับบทสรุปชวนคิด เมื่อทางเลือกชีวิตต้องเดิมพันด้วยศรัทธาที่สั่นคลอน ในซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” EP.6 ตอนจบ! 4 ก.ค.นี้
หลังจาก “บาร์ธ” (เจมีไนน์ นรวิชญ์) เอ่ยปากชวน “แทนรัก” (โฟร์ท ณัฐวรรธน์) ให้หนีไปด้วยกันเพื่อใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ แม้ลึกๆ “แทนรัก” จะยังคงหวาดกลัวและกังวลกับสิ่งที่กำลังหลีกหนีอยู่ก็ตาม แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น เมื่อทั้งคู่เดินทางไปยังสุสานและได้พบกับ “น้าเล็ก” เพื่อนเก่าของพ่อ คำสอนและมุมมองชีวิตจากน้าเล็กในวันนั้นได้เข้ามาสั่นคลอนความเชื่อเดิมๆ ของ “แทนรัก” อย่างคาดไม่ถึง สุดท้ายแล้ว “แทนรัก” จะเลือกหันหลังให้ความกลัวแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างไร และ “บาร์ธ” ชายหนุ่มผู้เคยปฏิเสธพระเจ้า จะยอมเปิดใจและหันกลับมาหาศรัทธาอีกครั้งหรือไม่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “เด็กชายไม่ไปสวรรค์ - Ticket to Heaven” EP.6 (ตอนจบ) ออกอากาศวันเสาร์ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังที่แรกบนแอปพลิเคชั่น Viu เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
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