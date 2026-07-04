“ไป่ ทาคน” ชื่อเสียงพุ่ง แต่ชีวิตครอบครัวกลับดิ่ง!

“ไป่ ทาคน” ชื่อเสียงพุ่ง แต่ชีวิตครอบครัวกลับดิ่งลงเหว แชมป์บนสังเวียนอาจต้องแพ้ให้กับศัตรูที่มองไม่เห็น ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.6
หลังสร้างกระแสความเข้มข้นต่อเนื่อง ซีรีส์แอ็กชั่น ดราม่า “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ก็เตรียมพาผู้ชมเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญใน EP.6 เมื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จของ “สีหะ” (ไป่ ทาคน) ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะชื่อเสียงที่ได้รับกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งใหญ่ ทั้งบนสังเวียนมวยและในชีวิตจริง ที่อาจทำให้ทุกสิ่งที่เขาสร้างมาต้องพังทลาย
เมื่อครอบครัวได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้ง สีหะก็ก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยดาวรุ่งที่ถูกจับตามอง พร้อมโอกาสครั้งสำคัญในสังกัดค่ายมวยแห่งใหม่ แต่เบื้องหลังความสำเร็จกลับเต็มไปด้วยแรงกดดัน การใช้ชีวิตที่ขาดสมดุล และความประมาทที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงตัวตนของเขา จนส่งผลต่อฟอร์มการชกและความเชื่อมั่นของคนรอบตัว ขณะเดียวกัน ความพ่ายแพ้เพียงครั้งเดียวกลับกลายเป็นชนวนให้สีหะตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จนชื่อเสียงที่เคยได้รับเริ่มสั่นคลอน ท่ามกลางกระแสข่าวลือ การถูกสังคมตัดสิน
สีหะจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่? ใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการทั้งหมด และบทเรียนครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลหรือเปล่า? ติดตามความเข้มข้นในได้ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา EP.6 วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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