เผยความลับคืนมาสคอต พลิกเกมแค้น “PAYBACK The Series” หักเหลี่ยมคนไว้ใจ

ความจริงใต้หน้ากากมาสคอตถูกเปิดโปง! คนที่เคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งเมื่อห้าปีก่อนคือคนข้างกาย แต่การร่วมมือแก้แค้นครั้งนี้กลับนำไปสู่ปริศนาใหม่ ณ สุสานหญิงสาวปริศนา งานนี้ใครจะหักหลังใครต้องติดตาม “PAYBACK The Series”
ฟาดฟัน เชือดเฉือน และตีแผ่วงการบันเทิงอย่างเผ็ดร้อน สำหรับซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นที่ดัดแปลงจากเว็บตูนเกาหลีเรื่องดัง “PAYBACK The Series” การแก้แค้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับไพ่ใบสำคัญที่พร้อมจะช่วยพลิกเกมกำจัดศัตรูจนแทบล้มกระดานได้ในพริบตา แต่แน่ใจหรือว่าคุณเชื่อใจคนข้างกายคุณได้มากพอ!
ซัน (มินลี ธนากร) สวมชุดมาสคอตกระต่ายเพื่อหวังหลอกล่อให้ เจย์ (ท็อปแท็ป จารุกิต) ยอมรับว่าตัวเองคือ ผอ.อาเธอร์ แต่ระหว่างที่ซันกำลังตามหาความจริงของ ผอ.อาเธอร์ เสียงของเขาที่ดังออกมาจากภายใต้หน้ากากมาสคอตกลับปลุกความทรงจำเมื่อห้าปีก่อนของเจย์ให้หวนคืนอดีต ซันที่สวมชุดมาสคอตกระต่ายได้ช่วยเหลือเจย์ที่กำลังโดนแก๊งนักเลงรุมทำร้าย และในคืนนั้น ทั้งสองได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทั้งที่ซันยังสวมหัวมาสคอตอยู่ ทำให้เจย์ไม่เคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา หลังจากวันนั้นซันก็ได้หายไปจากชีวิตเจย์ แต่เจย์ก็พยายามตามหาซันตลอดเวลาห้าปีที่ผ่านมา จนวันนี้ได้พบความจริงว่าคนในมาสคอตกระต่ายตัวนั้นก็คือซัน ทำให้เจย์ตัดสินใจว่าต่อไปนี้เขาจะคอยช่วยเหลือซัปพอร์ตซันทุกอย่าง และเขายังได้พาซันไปยังสุสานของผู้หญิงคนหนึ่ง ทำให้ซันสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครและเกี่ยวข้องอะไรกับเจย์ ซันจึงตัดสินใจตามสืบเรื่องนี้ทันที!
ความลับของเจย์คืออะไร และเกี่ยวอะไรกับสุสานผู้หญิงปริศนา ติดตามชมได้ใน “PAYBACK The Series” วันเสาร์ที่ 4 กรกฏาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์บนแอปพลิเคชั่น oneD และดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. บนแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com นอกจากนี้ สามารถรับชมที่ญี่ปุ่นทาง Rakuten TV เกาหลีใต้ทาง Heavenly และพื้นที่ไต้หวันทาง LINE TV
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