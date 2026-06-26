เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “หมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ตอนที่ 5

“ไป่ ทาคน” เดินหน้าล่าฝันบนสังเวียน แต่ศึกนอกเวทีหนักกว่าหมัด! ในซีรีส์ “หมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.5
ยิ่งเดินเรื่องก็ยิ่งลุ้นจนแทบละสายตาไม่ได้ สำหรับซีรีส์แอ็กชั่น ดราม่า เข้มข้น “หมัดสั่งตายหัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ที่ทุกตัวละครกำลังเผชิญทางแยกสำคัญของชีวิต เมื่อความรัก ความฝัน และภาระของครอบครัวถาโถมเข้ามาพร้อมกัน จนไม่มีใครสามารถเลือกได้ว่าจะรักษาสิ่งไหนไว้ก่อน หลังตัดสินใจเลือกเดินตามหัวใจ นินนเว (ยามิน เมอู YAMIN MAY OO) ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับ สีหะ (ไป่ ทาคน PAING TAKHON) ท่ามกลางการยอมรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวของเขา แต่ความสุขที่เพิ่งเริ่มต้นกลับอยู่ได้ไม่นาน เมื่อปัญหาหนี้สินจากความผิดพลาดในอดีตย้อนกลับมาสั่นคลอนคนทั้งบ้าน จนทุกคนต้องร่วมกันหาทางออก
ในเวลาเดียวกัน สีหะตัดสินใจก้าวเข้าสู่เส้นทางนักมวยอาชีพอย่างเต็มตัว เพื่อสานต่อความฝันของพ่อและพี่ชาย พร้อมพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าชีวิตของเขาไม่ได้มีดีแค่คำว่า “เด็กเกเร” การฝึกซ้อมอย่างหนักและโอกาสครั้งสำคัญบนสังเวียนกำลังจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต แต่เส้นทางสู่ความสำเร็จจะง่ายอย่างที่หวังไว้จริงหรือไม่ เมื่อยังมีอุปสรรคอีกมากรออยู่ข้างหน้าด้าน ทูระ (เน ทู ไนห์ NAY HTOO NAING) ก็พยายามลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างเท่าที่ตัวเองทำได้ ขณะที่คนในครอบครัวต่างต้องเลือกระหว่างการปล่อยวางอดีต หรือยืนหยัดรักษาสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเอาไว้ การตัดสินใจของแต่ละคนในครั้งนี้อาจส่งผลต่ออนาคตของทุกคนอย่างคาดไม่ถึง
เมื่อความฝันกำลังเริ่มต้น แต่ปัญหาชีวิตกลับไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาเดินไปถึงเส้นชัย อะไรคือบทพิสูจน์ครั้งใหม่ที่รออยู่ และสีหะจะก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ได้หรือไม่ ติดตามความเข้มข้นในได้ใน ซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.5 พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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