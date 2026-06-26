“บิ๊ก” พลิกรับบทคุณหมอมาดนิ่ง ปลื้มแฟนละคร “ทุกอณูฤทัย” เทใจให้

“บิ๊ก ณทรรศชัย” ดีใจ “ทุกอณูฤทัย” กระแสตอบรับดี พลิกคาแร็กเตอร์รับบทคุณหมอมาดนิ่งถูกใจแฟนละคร ยอมรับเป็นโจทย์ยาก ขอบคุณแฟนๆ คอยซัปพอร์ต
กระแสแรงต่อเนื่อง ร้อยเรื่องสนุกทุกตอน จนสร้างกระแสเรียกเรตติ้งไม่หยุด สำหรับละครแอ็กชั่น โรแมนติก ดราม่า เรื่อง ทุกอณูฤทัย จากค่าย มุมใหม่ ทางช่อง 7HD ที่นอกจากแฟนละครจะอินกับเรื่องราวความรักและปมดราม่าเข้มข้น ลุ้นไปกับความรักลิ้นกับฟันของคู่พระนาง “จิณณ์ จิณณะ” และ “ฮาน่า ลีวิส” แล้ว อีกหนึ่งคู่ที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือคู่ของ “บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส” และ “กิฟท์ สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์” ที่ค่อยๆ ขโมยหัวใจคนดูด้วยความละมุนแบบไม่ต้องหวือหวา
ล่าสุด บิ๊ก ณทรรศชัย เผยความรู้สึกหลังได้รับฟีดแบ็กดีเกินคาดจากบท “นรินธร” คุณหมอหนุ่มมาดสุขุม ที่ถือเป็นการพลิกคาแร็กเตอร์ครั้งสำคัญของตัวเองว่า
“ตั้งแต่ละครออกอากาศ ฟีดแบ็กดีเลยครับ สำหรับผมเอง ในเรื่อง ทุกอณูฤทัย ต้องบอกว่าการมารับบทเป็นคุณหมอ นรินธร พี่ชายของ นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) คาแร็กเตอร์เปลี่ยนไปมาก ที่ผ่านมาแฟนๆ ช่อง 7HD ส่วนใหญ่จะเห็นผมในบทบู๊ แล้วก็มีบทร้ายลึก แต่เรื่องนี้ผมพลิกบทบาทมาก ต้องเป็นคนที่สุขุมแล้วก็สุภาพมาก เป็นผู้ใหญ่เลย ถือว่าเป็นบทที่ท้าทาย ผมไม่ค่อยได้เล่นละครพีเรียดด้วย การใช้อินเนอร์ในเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งค่อนข้างยาก ยิ่งต้องเป็นคนที่เรียบร้อย นิ่ง สุขุม เป็นผู้ใหญ่ เป็นคุณหมอ ซึ่งค่อนข้างต่างจากตัวจริงโดยสิ้นเชิงเลย เวลาแสดงช่วงแรกๆ เลยปรับตัวเยอะ ทั้งศึกษาคาแร็กเตอร์คุณหมอ รวมถึงดูหนังพีเรียดเพิ่มเติม เพื่อหาวิธีการสื่อสารและบุคลิกของคนในยุคนั้น แล้วก็ได้คุยกับ พี่เตอร์ (รฤกฤกษ์ กัลย์จาฤก) ผู้กำกับฯ ด้วย ค่อยๆ ปรับจูนกับตัวละคร จนออกมาเป็นตัวนรินธรอย่างที่ทุกคนเห็นครับ”
แม้บทจะยาก แต่ผลตอบรับกลับเกินความคาดหมาย เมื่อแฟนละครต่างชื่นชมบทคุณหมอนรินธร ยกให้เป็นอีกหนึ่งคาแร็กเตอร์ที่น่าหลงรักของเรื่อง
“แฟนๆ คอมเมนต์ในโซเชียลเข้ามาเยอะครับ บอกว่าตัวละครนี้หล่อน่ารักดี แล้วก็นิ่งอบอุ่นดีด้วย น้ำเสียงก็ดี ดูเป็นคนสุขุม ผู้ใหญ่ ดีใจมากครับที่ทุกคนเปิดใจและชอบบทบาทนี้ รวมถึงดีใจที่แฟนๆ หลายคนคอมเมนต์ว่าดีใจที่ได้ดูผลงานของผมทางช่อง 7HD อีกครั้ง เขาคิดถึง ขอบคุณทุกกำลังใจที่ยังเหมือนเดิม รวมทั้งผู้ใหญ่และทีมงานทุกคนในช่อง 7HD ก็น่ารัก อบอุ่นไม่เปลี่ยนเลยครับ
หลังจากนี้อยากบอกแฟนๆ ทุกอณูฤทัย ว่าอยากให้ติดตามทุกตอน เพราะมีความเข้มข้น ความสนุกให้ดูอีกเยอะเลย ส่วนในพาร์ทของผม เรื่องนี้คุณหมอนรินธรก็มีเรื่องให้ลุ้นไม่ต่างจากคู่ของ ม.จ.อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) กับ นรีรัตน์ เหมือนกันครับ คุณหมอเขามีเรื่องที่ทำให้ต้องหนักใจเยอะมาก เพราะเขาจะเป็นคนกลางที่มีส่วนสำคัญในการช่วยคลี่คลายปมให้กับพระเอกนางเอก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง คุณย่า (ดวงใจ หทัยกาญจน์) กับตัวนางเอก แต่จะเป็นในรูปแบบไหนยังไงต้องมาตามลุ้นกันครับ อีกอย่างคือเรื่องนี้ผมเล่นคู่กับ น้องกิฟท์ (สุพิชฌาย์ ศรีสวัสดิ์) ที่มารับบท พรอุษา น้องสาวของ พศวัต (เวลล์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก) ซึ่งน้องกิฟท์นิสัยน่ารักแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากครับ ดีใจที่ได้ร่วมงานด้วย ในพาร์ทของผมกับกิฟท์ เส้นเรื่องความรักของคู่นี้จะค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ เพราะด้วยความที่เป็นคุณหมอ เป็นผู้ใหญ่ การแสดงออกในเรื่องความรักอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนัก จะเป็นแบบค่อยๆ ซึมลึก ค่อยๆ พัฒนาให้ได้อมยิ้มกันมากกว่าครับ แต่ก็เป็นอีกสีสันของเรื่องที่อยากให้ทุกคนติดตามกันดูครับ
ฝากติดตามชมด้วยนะครับ กับคาแร็กเตอร์คุณหมอของผมที่ทุกคนไม่ค่อยได้เห็น เป็นอีกบทบาทหนึ่ง ได้มาเล่นเป็นผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าได้เปลี่ยนมุมมองไปอีกแบบ”
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