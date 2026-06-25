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“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี” ทำ “หลิงหลิง คอง” หัวจะปวด ในซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์” เบื้องหลังวงแตก พากันกรี๊ดลั่นกอง

สร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ตั้งแต่ออนแอร์ตอนแรก สำหรับซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” สัปดาห์นี้ก็ยังคงปล่อยของให้ได้สะใจกันต่อ เมื่อสะใภ้สุดแสบ “น้องนีน” (ออม กรณ์นภัส) เดินเกมเอาคืนแม่ภรรยา “กิ่งกมล” (กิ๊ก สุวัจนี) ให้กรี๊ดลั่นบ้าน ด้วยการชวนแก๊งเพื่อนอ๊บๆ มาเยือนถึงบ้าน หวังสร้างความปั่นป่วนจนทำเอากิ่งกมลถึงกับกรี๊ดลั่นบ้าน ขณะที่ “รัญชน์” (หลิงหลิง คอง) หัวจะปวดเพราะไม่สามารถทำให้แม่และภรรยาปรองดองกันได้

แต่ความสนุกไม่ได้มีแค่ในฉาก เพราะเบื้องหลังการถ่ายทำก็สร้างเสียงฮาไม่แพ้กัน เมื่อหลิง - ออม และ กิ๊ก สุวัจนี ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าน้องกบตัวอ้วนสุดคิวต์ที่มาร่วมเข้าฉาก งานนี้สาวออมออกตัวว่าเคยคิดอยากเลี้ยงกบมาก่อน จึงดูเหมือนไม่หวั่นกับการทำงานร่วมกับน้องอ๊บ แต่พอถึงเวลาจริงเมื่อกบเริ่มกระโดดแบบไม่ทันตั้งตัว เจ้าตัวถึงกับเสียอาการกรี๊ดลั่นกอง ด้านหลิงก็ไม่ต่างกันเพราะเพียงสบตากับน้องกบครั้งแรกก็ถึงกับร้องกรี๊ดออกมาทันที จนต้องบอกกันว่าตัวใครตัวมันเพราะต่างคนต่างกลัวสุดๆ งานนี้ต้องยกมงให้กิ๊ก สุวัจนี ที่ข่มความกลัวรวบรวมความกล้าเข้ามาปกป้องสองสาวจากเหล่าน้องกบ สร้างบรรยากาศสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กับทีมงานตลอดการถ่ายทำ

ความวุ่นวายของฉากนี้จะสนุก มันส์ ฮาขนาดไหน ติดตามชมได้ใน “วาดฝันวันวิวาห์ - In Love Forever” วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus

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“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”
“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”
“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”
“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”
“ออม กรณ์นภัส” โปรยกบ! ดักเกม “กิ๊ก สุวัจนี”
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