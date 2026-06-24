เรื่องย่อละคร “The Running เงิน | งาน | ความรัก”
บทประพันธ์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล
บทโทรทัศน์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล / ภูธิดา หน่อสวรรค์ / ศุภวรรณ ทองคลิบ / สิริรัตน์ บัวหิรัญ
กำกับการแสดง : ฟิวส์ กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ผู้ผลิต : บริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.20 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
บทพิสูจน์เส้นทางแห่งความสำเร็จ ความฝัน และความรัก... เฟื้อง (อุ้ม อิษยา) หยวน (เซนต์ ศุภพงษ์) ฟรังก์ (พริม พริมา) ปอนด์ (ปีเตอร์แพน ทัศน์พล) และ โบนัส (ซีน ภัสธรากรณ์) เป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่อนุบาล ก่อนจะแยกย้ายกันไปตามเส้นทางชีวิต หลังเรียนจบ ทั้ง 4 คนถูก พีซ (เพื่อน คณิน) รุ่นพี่คนสนิทชวนมาช่วยเตรียมเซอร์ไพรส์ขอฟรังก์แต่งงาน แต่ทุกอย่างกลับพลิกผัน เมื่อพีซประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน งานแต่งจึงกลายเป็นงานศพ และเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทั้ง 5 คนตระหนักว่า “ความฝันไม่ควรรอ” และเฟื้องคือคนที่ดวงงานพุ่งแรงสุด เพราะได้ร่วมงานกับ เซนต์ (ไอซ์ ภาณุวัฒน์) ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัป FinTech อัจฉริยะด้านระบบการเงินที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีแต่ไม่ถนัดการสื่อสาร เธอจึงเข้ามาเป็นทั้งผู้ช่วยและคนสำคัญในการผลักดันธุรกิจ พร้อมเดินตามความฝันในการเป็นนักวาดภาพประกอบ ขณะที่หยวนมุ่งสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเพื่อยกระดับธุรกิจครอบครัว โบนัสฝันเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเอง ปอนด์หวังประสบความสำเร็จในโลกการลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย ส่วนฟรังก์ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับแถวหน้าของประเทศ แต่เส้นทางสู่ความฝันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อความรัก ความลับ ความอิจฉา และการหักหลัง ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น จนมิตรภาพที่มีมาตลอดชีวิตอาจพังทลายได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างเฟื้องกับเซนต์ก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากเจ้านายกับลูกน้องกลายเป็นความรู้สึกที่ยากจะปฏิเสธ ทว่า อุปสรรคสำคัญกลับเป็นตัวเซนต์เองที่ต้องเลือกระหว่าง “เงิน งาน หรือความรัก” ก่อนจะสายเกินไป
เรื่องราวของมิตรภาพ ความฝัน และการเติบโต รวมทั้งเรื่องราวของธุรกิจและอาชีพหลากหลาย ที่แทรกแนวคิดการสร้างตัวและการลงทุนที่จับต้องได้ บางครั้ง… ละครที่สนุกที่สุดอาจเป็นละครที่ทำให้คุณกล้าลุกขึ้นมาทำความฝัน และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาล เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ รับบท เซนต์
2. อิษยา ฮอสุวรรณรับบท เฟื้อง
3. ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนารับบทหยวน
4. พริมา พันธุ์เจริญรับบทฟรังก์
5. ทัศน์พล วิวิธวรรธ์รับบทปอนด์
6. ภัสธรากรณ์ บุษราคัมวดีรับบทโบนัส
7. ศรุต นวประดิษฐกุลรับบทยิ่งยุทธ
8. อริศรา วงษ์ชาลีรับบทเอื้องใจ
9. ศรุต วิจิตรานนท์รับบทนิรัช
10. เพชรดา เทียมเพ็ชรรับบทพิมพรรณ
11. ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรีรับบทศรุต
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