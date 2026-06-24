“อุ้ม-ไอซ์” ควงคู่ปล่อยเคมีใน “The Running เงิน | งาน | ความรัก” ละครสะท้อนชีวิตคนรุ่นใหม่

“อุ้ม - ไอซ์” จับมือปล่อยเคมีใน “The Running เงิน | งาน | ความรัก” ละครสะท้อนชีวิตคนรุ่นใหม่ พร้อมเติมไฟให้ทุกความฝัน เริ่ม 28 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 3
ช่อง 3 เตรียมส่งละครคุณภาพปลุกเอเนอจี้เติมฝัน “The Running เงิน | งาน | ความรัก” ผลงานจากผู้จัด จ๊ะ จิตตาภา แจ่มปฐม แห่งค่าย มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น ที่จะพาผู้ชมร่วมออกเดินทางไปกับเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ ซึ่งต้องเผชิญความท้าทายทั้งเรื่องเงิน งาน และความรัก การกลับมาประกบคู่กันอีกครั้งของ อุ้ม อิษยา และ ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เสริมทัพด้วย เซนต์ ศุภพงษ์, ปีเตอร์แพน ทัศน์พล, ซีน ภัสธรากรณ์, พริม พริมา, มิล ศรุต, เบส ชนิดาภา พร้อมนักแสดงมากฝีมือ เฟรช อริศรา, บิ๊ก ศรุต, โอ๋ เพชรดา, กบ ทรงสิทธิ์, ไก่ สุปราณี, ก้อย นฤมล, โจม ศุกล, หงส์ สุชาดา, โก้ คุณากร และ หลิน ณุศรา ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของมิตรภาพ ความฝัน ความสำเร็จ และบทเรียนชีวิต ครบรสทั้งรอยยิ้มและน้ำตา
“The Running เงิน | งาน | ความรัก” สร้างจากบทประพันธ์ของ ณัฐิยา ศิรกรวิไล บทโทรทัศน์โดย ณัฐิยา ศิรกรวิไล, ภูธิดา หน่อสวรรค์, ศุภวรรณ ทองคลิบ และ สิริรัตน์ บัวหิรัญ กำกับการแสดงโดย ฟิวส์ กิตติศักดิ์ เรื่องราวชีวิตของ เฟื้อง (อุ้ม อิษยา), หยวน (เซนต์ ศุภพงษ์), ฟรังก์ (พริม พริมา), ปอนด์ (ปีเตอร์แพน ทัศน์พล) และ โบนัส (ซีน ภัสธรากรณ์) เพื่อนสนิททั้ง 5 คน ที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ก่อนแยกย้ายไปเรียนในเส้นทางที่ตัวเองเลือก แม้ทุกคนจะมีความฝัน แต่ไม่ใช่ทุกความฝันจะเป็นจริง เพราะแต่ละคนต้องเผชิญบททดสอบที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน เซนต์ (ไอซ์ ภาณุวัฒน์) เจ้าของบริษัท PaiWai และหุ้นส่วนธุรกิจสตาร์ทอัปด้าน FinTech ซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศญี่ปุ่นและกำลังขยายธุรกิจสู่ประเทศไทย จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในฐานะที่ปรึกษา ผู้คอยรับฟัง และยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้ก้าวผ่านอุปสรรคในชีวิต
นางเอก “อุ้ม อิษยา” พูดถึงความน่าสนใจของตัวละครเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ได้รับบทเป็น “เฟื้อง” นะคะ เป็นละครเรื่องที่เราอยากจะเล่นมาก เพราะคาแร็กเตอร์ของตัวละครนี้ใกล้เคียงกับตัวเราจริงๆ ค่ะ ทั้งคณะที่เรียน นิสัยใจคอ ความมุ่งมั่นในวัยเรียน และวัยทำงานที่ผ่านมาแล้ว มันมีแพสชั่น ทำให้การถ่ายทำสนุกมากค่ะ เรื่องนี้เนื้อเรื่องสนุกใกล้ตัว แล้วทุกคนที่ได้ร่วมงายนกันก็ค่อนข้างวัยเดียวกัน ทำให้คลิกกันง่าย สนุกมากๆ มีเพื่อนเล่นทุกวันเลยค่ะ และจะบอกว่าเป็นละครที่รอติดตามดูพร้อมทุกๆ คนจริงๆ ค่ะ ตื่นเต้น ยังไงก็ฝากติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ”
The Running เงิน | งาน | ความรัก ถ่ายทอดชีวิตของคนรุ่นใหม่ (Gen Me) ที่ต้องก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่ ผ่านเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ต้องหาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางการเงิน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความสัมพันธ์ที่เข้ามาท้าทายชีวิต นำเสนอแง่มุมของการเติบโตที่ต้องแลกมาด้วยบทเรียน พร้อมสอดแทรกแนวคิดด้านการทำธุรกิจและการวางแผนชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมกล้าลุกขึ้นทำตามความฝันอย่างมีเป้าหมาย
ติดตามชม “The Running เงิน | งาน | ความรัก” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.20 น. ทาง ช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569
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