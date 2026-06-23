เรื่องย่อซีรีส์ “อย่าขอพี่เจน - Don’t Be Too Emotional”
บทประพันธ์ : ฮวังซอล
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : ตี๋ บัณฑิต สินธนภารดี
ผู้ผลิต : บริษัท DEE HUP HOUS
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชั่น iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เจน อารีย์ หรือ เจนเล็ก (เฮง ทัตพงศ์) นักฟุตบอลหนุ่มหล่อผู้วาดการ์ตูนช่องและปฏิเสธคนไม่เป็น เขาได้พบกับ เจน แพทริค หรือ เจนใหญ่ (ตี๋ บุญยเกียรติ) รุ่นพี่หนุ่มลึกลับผู้มีเสน่ห์อันตราย และเป็นที่กล่าวขานในมหาวิทยาลัยว่าเขาสามารถบันดาลทุกสิ่งให้ได้ตามคำขอแต่ต้องแลกมาด้วยข้อแลกเปลี่ยนที่น่ากลัว จนมีกฎเหล็กที่เตือนกันในหมู่เพื่อนว่า “อย่าขอพี่เจน” ทว่า เมื่อทั้งคู่ต้องมาจับคู่กันในคลาสลีลาศ ความใกล้ชิดก็ทำให้เจนเล็กกล้าที่จะเข้าหาและมีสัมพันธ์ด้วยอย่างไม่เกรงกลัว และเริ่มมองเห็นมุมที่อ่อนโยนรวมทั้งทัศนคติที่ดีของเจนใหญ่ และเจนใหญ่เองก็ประทับใจที่เจนเล็กปฏิเสธข้อเสนอที่จะช่วยให้ฝันเป็นจริงเพราะอยากทำด้วยตัวเอง ทว่า ความสัมพันธ์ต้องสั่นคลอน เมื่อเจนเล็กพบความจริงว่าเจนใหญ่ใช้อำนาจมืดและเครือข่าย Favor บงการชีวิตคนรอบตัว รวมถึงเรื่องของ พุฒิ (กร พลัฏฐ์) เพื่อนสนิทที่เตือนเขามาตลอด ซ้ำร้ายเจนใหญ่ยังเปลี่ยนเป็นคนร้ายกาจ บีบคั้นทุกทางเพื่อให้เจนเล็กยอมขอร้องเขา แต่เจนเล็กก็ยังมี แดน (โดนัท ภัทรพลฒ์) รุ่นพี่ปีสี่ผู้แสนดีที่แอบชอบและคอยใส่ใจเจนเล็กมาตลอด ได้เข้ามาช่วยเหลือและเสนอตัวขอคบเป็นแฟนเพื่อปกป้องเขาจากเจนใหญ่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. ตี๋ บุญยเกียรติ วงค์ษาแจ่ม รับบทเป็น เจน แพทริค (เจนใหญ่)
2. เฮง ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง รับบทเป็น เจน อารีย์ (เจนเล็ก)
3. โดนัท ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ รับบทเป็น แดน
4. กร พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์ รับบทเป็น พุฒิ
นักแสดงสมทบ
5. บอส พงศ์ภัทร อุณหพิพัฒน์
6. โฟลท ณัฐวุฒิ แม้นจริง
7. เจมส์ ประพัฒน์ธรณ์ จักขุจันทร์
8. แซม พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์
9. ท็อป ณฐกร ตรัยรัตนกูล
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