“เก้า-ณ” แท็กทีมปลอมตัวชิงเงินคืน! บุกช่วย “บอลชอน” หลังพลาดท่าโดนจับเป็นตัวประกัน ในซีรีส์ “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games”
ค่อยๆ เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับซีรีส์ “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” วันพุธนี้เตรียมพบกับภารกิจสุดระทึก เมื่อคู่หูสายโกงอย่าง “เก้า สุภัสสรา” (รับบท ริสา) และ “ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์” (รับบท มังกร) ต้องมาแท็กทีมเฉพาะกิจในแผนการปลอมตัวสุดแนบเนียน เพื่อบุกชิงเงินคืนและช่วยเหลือ “บอลชอน ธนวัฒน์ เชี่ยวอร่าม” (รับบท อั่งเปา) ที่พลาดท่าตกเป็นตัวประกัน ความสนุกในอีพีนี้จัดเต็มครบรสทั้งพาร์ทแอ็กชั่นและคอเมดี้ เมื่อแผนการช่วยเหลือไม่ได้ใช้พละกำลัง แต่ต้องใช้ไหวพริบและการ "โกง" เพื่อเปลี่ยนเกมส์ งานนี้เก้าและณจะต้องแปลงโฉมเป็นใคร และจะสามารถตลบหลังตัวร้ายอย่าง “หยวน กวินรัฎฐ์ ยศอมรสุนทร” (รับบท เชน) เพื่อช่วยบอลชอนออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ต้องติดตามชม
เบื้องหลังฉากใหญ่ฉากนี้ บอกเลยว่ารวมตัวนักแสดงนำกันครบทีม ไม่ว่าจะเป็น กระทิง ขุนณรงค์ (โก้), สุ่ย ษรฉัตร (เจ้หงส์), ปราบ ยุทธพิชัย (เก๋า) และ เกริก ชิลเลอร์ (พยัคฆ์) ซึ่งทุกคนต่างทุ่มเทซักซ้อมบล็อกกิ้งกันอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด เมื่อผู้กำกับฯ สั่งเดินกล้อง ทุกคนก็สวมวิญญาณตัวละครใส่เต็มฝีมือแบบไม่มีกั๊ก ทำเอาบรรยากาศในกองถ่ายลุ้นระทึกตามไปด้วยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง
ห้ามพลาดชมความสนุกตื่นเต้นและร่วมลุ้นไปกับภารกิจนี้ ในซีรีส์ “เกมส์โกงเกมส์ - The Scammer Games” วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
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