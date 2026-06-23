“อิน-องศา” ประกบคู่ครั้งแรก พิสูจน์รักต้องห้ามต่างชนชั้น ในซีรีส์พีเรียดเข้มข้น “อรุณรุ่ง”

“อิน จักราสินธุ์” ประกบคู่ “องศา ธีธัช” ครั้งแรก พิสูจน์รักต้องห้ามต่างชนชั้น! ในซีรีส์พีเรียดเข้มข้น “อรุณรุ่ง - The Edge of Horizon”
ช่องวัน 31 พร้อมส่งซีรีส์พีเรียดสุดเข้มข้น ที่จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปในยุค พ.ศ.2475 ในซีรีส์ “อรุณรุ่ง - The Edge of Horizon” เรื่องราวความรักต่างชนชั้น ต่างยศศักดิ์ เมื่อคนหนึ่งมีเพียงศักดิ์ศรี แต่อีกคนมีราชสกุลเป็นเดิมพัน นำแสดงโดย อิน จักราสินธุ์ และ องศา ธีธัช ที่จะทำให้แฟนๆ ใจสั่นไปกับเคมีใหม่สุดละมุน เสริมทัพด้วยนักแสดงฝีมือเฉียบ ชาย ชาตโยดม, แหม่ม คัทลียา, ดวงใจ หทัยกาญจน์, เพลงขวัญ นัตยา ทองเสน, ปริม ปริณดา เตไชยา ฯลฯ ที่จะมาฟาดอินเนอร์กันอย่างเข้มข้น บทโทรทัศน์โดย ชวนนท์ สารพัฒน์, วรรณถวิล สุขน้อย, อภิรัตน์ หินแก้ว กำกับการแสดงโดย คฑาเทพ ไทยวานิช ผู้กำกับมากฝีมือที่เคยฝากผลงานการกำกับละครมาแล้วมากกว่า 20 เรื่อง
“อรุณรุ่ง - The Edge of Horizon” บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของ หม่อมเจ้าทินกร (องศา ธีธัช) และ ภพธีร์ (อิน จักราสินธุ์ ) ลูกชายของ นวล (แหม่ม คัทลียา) แม่นมประจำวังวรากุลวาทิน ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ความสนิทสนมแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าเพื่อน โศกนาฏกรรมความรักเริ่มต้นขึ้น! เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ วศิน (ชาย ชาตโยดม) พ่อของหม่อมเจ้าทินกรไม่ยอมรับความรักที่ถูกมองว่า “ไม่เหมาะสม” ด้วยกำแพงแห่งชนชั้นและยศศักดิ์ ทั้งคู่จึงถูกจับแยกจากกันไปคนละทาง
เมื่อเวลาผ่านไป โชคชะตานำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะที่เปลี่ยนไป ภพธีร์ก้าวขึ้นมาเป็นนายทหารหนุ่มอนาคตไกล ในขณะที่หม่อมเจ้าทินกรดำรงตำแหน่งเป็นราชเลขา ความรักที่ถูกซุกซ่อนไว้จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ พวกเขาจะเลือกเดินตาม “กฎระเบียบของสังคม” หรือ “หัวใจตัวเอง” ต้องติดตามชม
ติดตามชมซีรีส์ “อรุณรุ่ง - The Edge of Horizon” ได้ทุกวันเสาร์ 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
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