เรื่องย่อซีรีส์ “อรุณรุ่ง - The Edge of Horizon”
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ : ชวนนท์ สารพัฒน์ / วรรณถวิล สุขน้อย / อภิรัตน์ หินแก้ว
กำกับการแสดง : คฑาเทพ ไทยวานิช
ผู้ผลิต : ช่องวัน 31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
คนหนึ่งมีเพียงศักดิ์ศรี อีกคนมีราชสกุลเป็นเดิมพัน... เรื่องราวความผูกพันของ หม่อมเจ้าทินกร (องศา ธีธัช) และ ภพธีร์ (อิน จักราสินธุ์) ลูกชายของ นวล (แหม่ม คัทลียา) แม่นมประจำวังวรากุลวาทิน ทั้งสองเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ความสนิทสนมแปรเปลี่ยนเป็นความรักที่ลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าเพื่อน โศกนาฏกรรมความรักเริ่มต้นขึ้น! เมื่อ พระเจ้าวรวงศ์เธอ วศิน (ชาย ชาตโยดม) พ่อของหม่อมเจ้าทินกรไม่ยอมรับความรักที่ถูกมองว่า “ไม่เหมาะสม” ด้วยกำแพงแห่งชนชั้นและยศศักดิ์ ทั้งคู่จึงถูกจับแยกจากกันไปคนละทาง
เมื่อเวลาผ่านไป โชคชะตานำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในฐานะที่เปลี่ยนไป ภพธีร์ก้าวขึ้นมาเป็นนายทหารหนุ่มอนาคตไกล ในขณะที่หม่อมเจ้าทินกรดำรงตำแหน่งเป็นราชเลขา ความรักที่ถูกซุกซ่อนไว้จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือไม่ พวกเขาจะเลือกเดินตาม “กฎระเบียบของสังคม” หรือ “หัวใจตัวเอง” ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. อิน จักราสินธุ์ รับบท ภพธีร์ มั่นคงภักดิ์
2. องศา ธีธัช รับบท ม.จ.ทินกร วรากุลวาทิน
3. ชาย ชาตโยดม รับบท พระเจ้าวรวงศ์เธอ วศิน
4. แหม่ม คัทลียา รับบท นวล
5. เพลงขวัญ นัตยา รับบท จันทร
6. ปริม ปริณดา รับบท ม.จ.ฤทัยศิริ รัชนิเวศน์
7. อี๊ด ดวงใจ รับบท พระเจ้าวรวงศ์เธอ ปัทมปรียา
8. ปอนด์ พลวิชญ์ รับบท ม.จ.ฉัตรธร วรากุลวาทิน
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