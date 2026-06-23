เรื่องย่อละคร “ติวเธอ (ร์)...ที่รัก - My Tutor, My Love”
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ : เจี๊ยบ วรรธนา / เนปาล จิตรานนท์
กำกับการแสดง : กู่ เอกสิทธิ์
ผู้ผลิต : ช่องวัน 31
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชั่น oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ เอวา (มุกดา นรินทร์รักษ์) นักแสดงสาวเบอร์หนึ่งของวงการ ที่ต้องการไขว่คว้าความเป็นที่หนึ่งในอาชีพ เพื่อให้ตัวเองคู่ควรและเหมาะสมกับ วีชนะ (หลุยส์ สก็อต) แฟนนักการเมืองโปรไฟล์หรู แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น เมื่อเอวาได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องอัปสกิลภาษาอังกฤษแบบด่วนจี๋ นำพาให้เธอได้มาพบกับ ปั้น (เอม สรรเพชญ์) ติวเตอร์หนุ่มมาดกวนแต่แสนอบอุ่น การก้าวเข้ามาของติวเตอร์คนนี้ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแค่ทักษะทางภาษาของเธอเท่านั้น แต่ยังเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติและการมองโลกของเอวาไปโดยสิ้นเชิง
การโคจรมาเจอกันระหว่างซุป’ตาร์สาวกับติวเตอร์หนุ่มครั้งนี้ จะเป็นบทเรียนเพื่อความสำเร็จ หรือจะเป็นบททดสอบหัวใจกันแน่? ร่วมลุ้นและอมยิ้มไปกับบทเรียนรักครั้งใหม่นี้พร้อมกัน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. เอม สรรเพชญ์ คุณากร รับบท ปั้น
2. มุกดา นรินทร์รักษ์ รับบท เอวา
3. หลุยส์ สก๊อตต์ รับบท วีชนะ
4. กัปตัน ชลธร คงยิ่งยง รับบท วีชัย
5. นินน่า ญาณิน โอภาสสถาวร รับบท พาย
6. นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ รับบท จินนี่
7. บูม สหรัฐ เทียมปานรับบท โบ้ท
8. บี๋ ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์ รับบท ชัยชนะ
9. ก้อย ทาริกา ธิดาทิตย์ รับบท ย่าจิตร
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