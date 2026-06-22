เตรียมหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ “เอม-มุกดา” ประกบคู่เคมีใหม่ใน “ติวเธอ (ร์)...ที่รัก”

เตรียมหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ พบกับเคมีใหม่ของ “เอม สรรเพชญ์” และ “มุกดา นรินทร์รักษ์” ในบทติวเตอร์หนุ่มกับซุป’ตาร์สาว ในละคร “ติวเธอ(ร์)...ที่รัก - My Tutor, My Love” เริ่ม 24 มิถุนายนนี้ ทางช่องวัน 31
ช่องวัน 31 พร้อมส่งละครโรแมนติก ดราม่า เรื่องใหม่ ที่จะทำให้หัวใจของทุกคนเต้นไม่เป็นจังหวะ ใน “ติวเธอ (ร์)...ที่รัก - My Tutor, My Love” การโคจรมาเจอกันครั้งแรกของพระเอกหนุ่มสุดฮอต เอม สรรเพชญ์ และนางเอกสาวเจ้าบทบาท มุกดา นรินทร์รักษ์ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเลิฟสตอรี่ที่มีเรื่องราวเข้มข้น ด้วยเสน่ห์ล้นๆ เคมีดีๆ เสริมทัพด้วย หลุยส์ สก็อต, กัปตัน ชลธร, นินน่า ญาณิน, ก้อย ทาริกา ฯลฯ แถมยังได้ 2 นักเขียนบทมือรางวัล อย่าง เจี๊ยบ วรรธนา และ เนปาล จิตรานนท์ มารับหน้าที่ร้อยเรียงเรื่องราว การันตีความสนุกโดย กู่ เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ผู้กำกับมากฝีมือ ที่เคยฝากฝีมือไว้ใน ทิชา, จิตสะกดแค้น ฯลฯ มานั่งแท่นกำกับการแสดง
“ติวเธอ (ร์)...ที่รัก - My Tutor, My Love” เป็นเรื่องราวของ เอวา (มุกดา นรินทร์รักษ์) นักแสดงสาวเบอร์หนึ่งของวงการ ที่ต้องการไขว่คว้าความเป็นที่หนึ่งในอาชีพ เพื่อให้ตัวเองคู่ควรและเหมาะสมกับ วีชนะ (หลุยส์ สก็อต) แฟนนักการเมืองโปรไฟล์หรู แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น เมื่อเอวาได้รับโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องอัปสกิลภาษาอังกฤษแบบด่วนจี๋ นำพาให้เธอได้มาพบกับ ปั้น (เอม สรรเพชญ์) ติวเตอร์หนุ่มมาดกวนแต่แสนอบอุ่น การก้าวเข้ามาของติวเตอร์คนนี้ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนแค่ทักษะทางภาษาของเธอเท่านั้น แต่ยังเข้ามาเปลี่ยนทัศนคติและการมองโลกของเอวาไปโดยสิ้นเชิง
การโคจรมาเจอกันระหว่างซุป’ตาร์สาวกับติวเตอร์หนุ่มครั้งนี้ จะเป็นบทเรียนเพื่อความสำเร็จ หรือจะเป็นบททดสอบหัวใจกันแน่? มาร่วมลุ้นและอมยิ้มไปกับบทเรียนรักครั้งใหม่นี้พร้อมกัน ในละคร “ติวเธอ (ร์)...ที่รัก - My Tutor, My Love” ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังที่แอปพลิเคชั่น oneD
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