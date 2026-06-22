เรื่องย่อตอน ละคร “ทุกอณูฤทัย” ตอนที่ 5-6 (ตอนล่าสุด)

ตอนที่ 5 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ท่านหญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) พบว่าบ้านกำลังจะถูกเจ้าหนี้ยึด ท่านหญิงขวัญเลยรีบไปหา วินัย (เอิร์ธ ณัฐนันท์) เพื่ออยากจะขอยืมเงิน แต่ต้องพบความจริงที่น่าตกใจว่าวินัยเป็นตัวการใหญ่ในการค้าฝิ่นเถื่อน วินัยเกลี้ยกล่อมให้ท่านหญิงขวัญมาเป็นพวกโดยยื่นข้อเสนอที่ท่านหญิงขวัญปฏิเสธไม่ได้ ท่านหญิงขวัญยื่นข้อแม้กลับว่าวินัยอย่าทำร้าย ท่านชายอธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) เด็ดขาด
หลังแต่งงาน นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ย้ายเข้ามาอยู่ที่วังณรังค์กูล แต่ไม่ยอมให้ท่านชายอธิธัชเข้ามานอนในห้องเดียวกับเธอ แต่ท่านชายก็ดูจะไม่ย่อท้อที่จะชนะใจนรีรัตน์ รับมือได้ทุกครั้ง ส่วนนรีรัตน์เองก็ต้องรับมือกับแม่สามีอย่าง ท่านหญิงกัลยา (แอน วาสนา) ที่ต้อนรับเธออย่างเจ็บแสบ แต่สิ่งที่ทำให้ท่านหญิงกัลยากับท่านหญิงขวัญถึงกับกรี๊ด นั่นคือท่านชายบอกว่าจะพาภรรยาไปฮันนีมูน
ตอนที่ 6 ออกอากาศวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ท่านหญิงขวัญ (ฝ้าย พีรญา) รายงานเรื่องที่ อธิธัช (จิณณ์ จิณณะ) จะพา นรีรัตน์ (ฮาน่า ลีวิส) ไปฮันนีมูนที่หัวหินให้ วินัย (เอิร์ธ ณัฐนันท์) รู้ วินัยรีบสั่งให้ เสือบาง (อั้ม ถิร) ไปลอบฆ่าทั้งคู่ พวกเสือบางแอบเอาน้ำมันมาราดบนถนนตรงบริเวณที่รถของอธิธัชกับนรีรัตน์แล่นผ่านระหว่างไปบ้านพักที่หัวหินจนรถเสียหลักลงข้างทาง เสือบางและพวกบุกเข้าประชิดตัวจะยิงทั้งคู่ แต่มีชาวบ้านผ่านมาก่อน
อธิธัชให้คนสืบว่ามีคนตั้งใจทำให้รถเขาเกิดอุบัติเหตุ แต่ก็ไม่บอกความจริงกับนรีรัตน์ อธิธัชพานรีรัตน์มาพักที่บ้านพักริมทะเล นรีรัตน์เกิดบาดเจ็บตอนลงไปเดินที่ทะเล อธิธัชคอยดูแลเธออย่างทะนุถนอม จนนรีรัตน์คิดว่าได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเขา แต่แล้วก็ฉุกคิดได้ว่า เขาคือผู้ร้ายที่เธอจะต้องหาหลักฐานมาจับให้ได้!
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