เรื่องย่อละคร “ปะการังสีดำ”
บทประพันธ์ : ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
บทโทรทัศน์ : ณ ภัทรพร
กำกับการแสดง : บรรจง สินธนมงคลกุล
ผู้ผลิต : บริษัท กันตนา เอฟโวลูชั่น จำกัด โดย ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
นราธร (แฟร์ กันต์ดนย์) ชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางทะเล กำลังทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแนวปะการังเทียม เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ใต้น้ำของทะเลไทย เขาพบว่าที่ใต้น้ำใกล้เกาะกะโหลกมีแนวปะการังที่สมบูรณ์มาก แต่ก็เป็นอันตรายแก่การเข้าไป เพราะมีกระแสน้ำวนทำให้หาทางเข้าไปสำรวจไม่ได้เลย แต่นราธรก็ยังไม่ลดละ เขาพยายามถ่ายรูปเพื่อมาใช้ในการวิจัยชนิดของปะการังร่วมกับ ปรัชญา (จอร์จ ฐปนัท) อาจารย์สอนถ่ายภาพในมหาวิทยาลัย ทำให้เขาได้รู้จักกับ ไข่มุก (น้ำหวาน รักษ์ณภัค) นักศึกษาสาวสวยผู้มีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำและถ่ายภาพใต้ทะเล ไข่มุกเคยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภาพถ่ายใต้น้ำ งานของไข่มุกประสบความสำเร็จมากจนถูก ภูมิ (อู๋ ธนากร) นักธุรกิจใหญ่ผู้เป็นพ่อของนราธรเหมาซื้อภาพไป นราธรไม่พอใจภูมิ เพราะเขาปักใจในพฤติกรรมเจ้าชู้ของพ่อ รวมทั้งยังรู้สึกไม่ไว้ใจภูมิในเรื่องที่จู่ๆ ก็มากว้านซื้อภาพพวกนี้ไปหมดด้วย นราธรสงสัยว่าพ่อของเขาและ สายรุ้ง (เอ๋ มณีรัตน์) กำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินและอาณาบริเวณเกาะน้อยใหญ่ในทะเลแถวนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภูมิส่งคนเข้าไปเจรจาขอซื้อที่ดินบนเกาะกะลาจาก เมฆ (กบ ทรงสิทธิ์) และ ไหม (ขวัญฤดี กลมกล่อม) พ่อและแม่ของไข่มุก ผู้ซึ่งกำลังร่วมงานวิจัยกับเขาอยู่
ในขณะที่งานของนราธรกำลังดำเนินอยู่กับไข่มุกที่ตอนนี้มาฝึกงานกับเขา มีคนกลุ่มหนึ่งลักลอบระเบิดปะการังเพื่อหวังสมบัติที่เชื่อกันว่าซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกในถ้ำใต้น้ำบริเวณเกาะกะโหลกตามคำร่ำลือ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการหาสมบัติกันในบริเวณนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีนักดำน้ำฝีมือดีหลายคนพยายามฝ่าดงปะการังเข้าไปยังเกาะกะโหลก แต่ก็ต้องหายสาบสูญไปแทบทุกราย ที่รอดมาได้ถ้าไม่เข็ดขยาดอย่าง ป๋อง (ตี๋ วิวิศน์) ที่ตอนนี้เปิดร้านให้เช่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำอยู่ที่ท่าเรือ และเป็นบ้าสติฟั่นเฟือนอย่าง สมพงษ์ (เมฆ วินัย) ที่มักพูดเป็นปริศนาซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับเขาได้ประสบกับอะไรที่ลึกลับน่ากลัวบางอย่างในสถานที่นั้น
ทว่า การระเบิดปะการังครั้งนี้ไม่มีใครรู้เลยว่า ทำให้วิญญาณของหญิงสาวที่ชื่อ สาหร่าย (เอมมี่ มรกต) ที่ถูกสะกดไว้กับดงปะการังสีดำได้ถูกปลดปล่อยออกมา หลังจากที่เธอถูกฆ่าตายอย่างปริศนาเมื่อหลายปีก่อน ในอดีต สาหร่ายคือหญิงสาวชาวประมง อาศัยอยู่กับพ่อที่ริมทะเล และมีญาติห่างๆ ชื่อสายรุ้ง สายรุ้งชวนให้สาหร่ายไปทำงานเป็นแม่บ้านให้กับเธอ สาหร่ายจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ โดยหวังว่าจะมีลู่ทางเรียนต่อ สาหร่ายอาศัยอยู่ในบ้านของภูมิและได้พบกับนราธรตั้งแต่ตอนนั้น ด้วยความที่นราธรและสาหร่ายมีอายุไล่เลี่ยกัน ประกอบกับนราธรเป็นคนมีน้ำใจ ทำให้สาหร่ายแอบหลงรักนราธรแต่ก็ไม่กล้าแสดงออก จนกระทั่งนราธรเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ ทำให้ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย จนกระทั่งต่อมา เธอตกเป็นภรรยาอีกคนของภูมิอย่างลับๆ สายรุ้งจึงไล่สาหร่ายออกจากบ้าน วันหนึ่ง สาหร่ายหายสาบสูญ ถูกฆ่าตายอย่างปริศนา เมื่อเกิดเหตุระเบิด วิญญาณของสาหร่ายที่ถูกสะกดไว้ใต้ท้องทะเลลึกได้ออกมา สาหร่ายตามไปอยู่ที่บ้านไข่มุก และพยายามติดต่อสื่อสารกับคนแต่ก็ไม่สำเร็จ จนกระทั่งสาหร่ายติดตามไข่มุกไปจนพบนราธร เธอจึงพยายามหาทางสื่อสารอีกหลายครั้ง ทำให้เกิดเหตุการณ์แปลกๆ กับผู้คนรอบข้างตลอดเวลา โดยเฉพาะกับ ดารา (แจ๊คกี้ ชาเคอลีน) สาวสวยที่ มานะ (ต่อ จักรพันธ์) พี่ชายของไข่มุกหมายปองซึ่งมาฝึกงานและติดพันนราธรอยู่ เธอมักจะเห็นผีเป็นประจำ แต่ก็ไม่มีใครเชื่อ จนกระทั่งวันหนึ่ง ภูมิบังเอิญได้ช่วยผู้หญิงนิรนามที่นอนสลบอยู่ที่ชายหาดพาส่งโรงพยาบาล ปรากฏว่าเธอฟื้นแล้วเกิดความจำเสื่อม ภูมิจึงดูแลหาที่พักและหางานให้ทำ โดยตั้งชื่อให้ว่า ปะการัง (ริด้า ฟาริดา) ความลับ อาถรรพ์ ปริศนาฆาตกรรม กำลังเริ่มต้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
กันต์ดนย์ อะคาซานรับบทเป็นนราธร
รักษ์ณภัค วงศ์ธนทัศน์รับบทเป็นไข่มุก
มรกต กิตติสาระรับบทเป็นสาหร่าย
ชาเคอลีน มึ้นช์รับบทเป็นดารา
จักรพันธ์ ชัยโชคดีรับบทเป็นมานะ
ธนากร โปษยานนท์รับบทเป็นภูมิ
มณีรัตน์ คำอ้วนรับบทเป็นสายรุ้ง
ฐปนัท สัตยานุรักษ์รับบทเป็นปรัชญา
ฟาริดา วัลเล่อร์รับบทเป็นปะการัง
ภิชาภัช มหาทิตยากุลรับบทเป็นแพท
ประชากร ปิยะสกุลแก้วรับบทเป็นประวิน
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรีรับบทเป็นเมฆ
ขวัญฤดี กลมกล่อมรับบทเป็นไหม
จุติกร อรุณโชติรับบทเป็นสุชาดา
ทองขาว (ไชย) ขุนศรีรักษารับบทเป็นหลวงพ่อ
วิวิศน์ บวรกีรติขจรรับบทเป็นป๋อง
ภูผา รัตนรุ่งเรืองชัยรับบทเป็นกั้ง
วินัย ไกรบุตรรับบทเป็นสมพงษ์
ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัยรับบทเป็นเปี๊ยก
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