“เอมมี่-แฟร์-น้ำหวาน” ปลุกตำนานหลอนใต้สมุทร! ในละครระทึกขวัญ “ปะการังสีดำ”

ช่อง 3 ปลุกตำนานหลอนใต้สมุทร ส่ง “เอมมี่ มรกต” เป็นวิญญาณร้ายทวงแค้น ประกบ “แฟร์ กันต์ดนย์” และ “น้ำหวาน รักษ์ณภัค” ในละครระทึกขวัญ “ปะการังสีดำ” พร้อมดำดิ่งสู่ความสยอง 22 มิถุนายนนี้
ช่อง 3 เปิดตำนานหลอนใต้ทะเลลึก กับละครระทึกขวัญ “ปะการังสีดำ” บทประพันธ์อันทรงคุณค่าของ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ความหลอนสนั่นจอมาแล้วในอดีต! ถ่ายทอดผลงานโดยผู้จัดคุณภาพ “ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก” จากบริษัท กันตนา เอฟโวลูชั่น จำกัด ได้นักแสดงสาวมากฝีมือ “เอมมี่ มรกต” มารับบทวิญญาณร้ายใต้มหาสมุทรที่เปี่ยมไปด้วยไฟแค้นและแรงอาฆาต ร่วมด้วยพระเอกหนุ่ม “แฟร์ กันต์ดนย์” กับบทบาทนักชีววิทยาทางทะเล ประกบคู่กับนางเอกสาว “น้ำหวาน รักษ์ณภัค” ที่ลงทุนดำน้ำลึกเพื่อถ่ายทำจริงอย่างไร้แสตนด์อิน พร้อมด้วยทัพนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น อู๋ ธนากร, เอ๋ มณีรัตน์, แจ็คกี้ ชาเคอลีน, ต่อ จักรพันธ์, จอร์จ ฐปนัท, ริด้า ฟาริด้า, แพง ภิชาภัช, ซัน ประชากร, กบ ทรงสิทธิ์, ขวัญฤดี กลมกล่อม ฯลฯ เตรียมเสิร์ฟความระทึกขวัญสั่นประสาทให้ได้ชมพร้อมกันทั่วประเทศเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายนนี้
“ปะการังสีดำ” เรื่องราวของ นราธร (แฟร์ กันต์ดนย์) ชายหนุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางทะเล กำลังทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแนวปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้น้ำ เขาพบว่าที่ใต้น้ำใกล้เกาะกะโหลกมีแนวปะการังที่สมบูรณ์มาก แต่ก็เป็นอันตรายแก่การเข้าไป ทำให้เขาได้ไปรู้จักกับ ไข่มุก (น้ำหวาน รักษ์ณภัค) นักศึกษาสาวสวยผู้มีความเชี่ยวชาญในการดำน้ำและถ่ายภาพใต้ทะเล ปริศนาเริ่มก่อตัว เมื่อ ภูมิ (อู๋ ธนากร) นักธุรกิจใหญ่ผู้เป็นพ่อของนราธรกว้านซื้อภาพถ่ายของไข่มุกจนหมด ทำให้นราธรเริ่มสงสัยว่าพ่อและ สายรุ้ง (เอ๋ มณีรัตน์) กำลังวางแผนทำบางอย่างเกี่ยวกับที่ดินและอาณาบริเวณเกาะน้อยใหญ่ในทะเลแถวนั้น ความลับ อาถรรพ์ ปริศนาฆาตกรรม กำลังจะถูกเปิดเผย เมื่อเขาได้ช่วยชีวิตหญิงปริศนานามว่า “ปะการัง” นำไปสู่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด! งานนี้ค่ายกันตนาจัดเต็มดำดิ่งถ่ายทำใต้ท้องทะเลจริง ถ่ายทอดความงดงามและซ่อนความน่ากลัวของสิ่งลี้ลับใต้ทะเลลึกได้อย่างสมจริงและลงตัวที่สุด
มาร่วมพิสูจน์ความเฮี้ยนใต้มหาสมุทรลึก และไขปริศนาความแค้นที่ถูกฝังไว้มาอย่างยาวนาน ในละคร “ปะการังสีดำ” เตรียมออกอากาศให้ได้รับชมกันทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2569 ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์