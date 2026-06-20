เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ตอนที่ 4

ทวีความเข้มข้นจนแฟนซีรีส์นั่งไม่ติด สำหรับซีรีส์สะท้อนชีวิตและสังเวียนนักสู้ฟอร์มยักษ์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ล่าสุดใน EP.4 เตรียมทวีคูณความดราม่าดุเดือด เมื่อตัวละครหลักอย่าง สีหะ” (รับบทโดย ไป่ ทาคน), นินนเว” (รับบทโดย ยามิน เมอู) และ “ทูระ” (รับบทโดย เน ทู ไนห์) ต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตลูกใหญ่ ทั้งปมความรักที่ต้องแลกด้วยการหนีออกจากบ้าน และวิกฤตหนี้สินที่อาจทำให้ครอบครัวไร้ที่ซุกหัวนอน
โดยเรื่องราวในสัปดาห์นี้ดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของ “นินนเว” (ยามิน เมอู) ที่ตัดสินใจเด็ดขาดหนีออกจากบ้าน หลังถูก “ดอตินติน” ผู้เป็นแม่ดุด่าอย่างรุนแรง และพยายามบีบบังคับให้เธอแต่งงานกับลูกชายเศรษฐีเพื่อผลประโยชน์ นินนเวเลือกที่จะทิ้งชีวิตสุขสบายมาอยู่กินกับ “สีหะ” (ไป่ ทาคน) แม้ว่า “ดอจีเว” ผู้เป็นแม่ของสีหะจะแปลกใจที่หญิงสาวแสนดีมารักลูกชายจอมเกเรของตน แต่ความสุขกลับอยู่ได้ไม่นาน เมื่อวิกฤตการณ์ร้ายแรงบุกจู่โจมครอบครัวของสีหะแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อ “อูจีโซ” แอบนำโฉนดบ้านหลังเดียวของครอบครัวไปค้ำประกันการพนันจนหมดตัว ส่งผลให้เจ้าหนี้เงินกู้หน้าเลือดบุกมาทวงหนี้โหดพร้อมขู่ยึดบ้านทันที ท่ามกลางความสิ้นหวัง “ทูระ” (เน ทู ไนห์) พี่ชายผู้ยอมเสียสละทุกอย่าง ตัดสินใจยืดอกแบกรับภาระหนี้สินทั้งหมดแทนครอบครัว เพื่อปกป้องบ้านและคนที่รัก ทูระเลือกที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางสายใหม่ ละทิ้งอดีตเพื่อเริ่มต้นชีวิตในฐานะโค้ชคนใหม่ ณ ค่ายมวยของ “โค้ชไนน์” หวังใช้หยาดเหงื่อและสังเวียนนี้หาเงินมาปลดหนี้ให้ได้
ร่วมลุ้นไปกับชะตากรรมของพวกเขา และการก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตเพื่อคำว่าครอบครัว ในซีรีส์ “หมัดสั่งตาย หัวใจสั่งสู้ - Fight For Hope” EP.4 พร้อมระบบเสียง 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมา วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27
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