อินไซด์ “แทน แทนตะวัน” เล่าบทพระเอก “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” เบื้องหลังสุดกดดัน

“ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” เริ่มต้นดี “แทน แทนตะวัน” แฮปปี้ ขอบคุณแฟนละคร เผยการทำงานไม่ง่าย ทั้งกดดัน ทั้งเกร็ง แต่มุ่งมั่นตั้งใจเต็มที่ พร้อมเผยโมเมนต์อบอุ่นจาก “เต๋า สมชาย”
เปิดตัวได้ดีทีเดียว สำหรับละครดราม่าเข้มข้น ลูกผู้ชายหัวใจเพชร จากค่าย กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) ที่ได้พระเอกหนุ่ม แทน แทนตะวัน ทัดเดโอ มารับบท เพชร ประกบคู่นางเอกสาว ชิงชิง คริษฐา สังสะโอภาส ถ่ายทอดเรื่องราวของชายหนุ่มผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา เดินหน้าสู้เพื่อความฝันแม้ต้องเผชิญอุปสรรคมากมาย หลังออกอากาศไปเพียงตอนแรกก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครมากมาย โดยเฉพาะบท เพชร ที่หลายคนมองว่าเป็นตัวละครที่มีความมุ่งมั่นชัดเจน และแทนได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ
งานนี้เลยขอจับพระเอกของเรื่อง แทน แทนตะวัน มาเผยความรู้สึก พร้อมเปิดเบื้องหลังการทำงาน
“สำหรับละครเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชร ฟีดแบ็กตอนแรกที่ออกอากาศไป ดีนะครับ มีคนทักเยอะเลย ผมอยากขอบคุณทุกคน ที่รอติดตามชมละครเรื่องนี้ ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันครับ เพราะตั้งแต่ตอนที่ทราบว่าได้รับโอกาสให้เล่นเรื่องนี้ ผมบอกตามตรงครับว่าเกร็งมาก แล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะในเวลานั้นผมเพิ่งเล่นละครมาไม่กี่เรื่อง เลยกลัวว่าจะทำได้ไม่ดี ผมทราบมาว่าเวอร์ชั่นก่อนเป็นภาพจำที่ทุกคนชอบมากๆ ตัวแทนเองก็ได้ไปดูละครในเวอร์ชั่นที่ พี่ฮิวโก้ (จุลจักร จักรพงษ์) และ พี่น้ำฝน (กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์) เล่นคู่กันเป็นการทำการบ้านก่อนที่จะมาเริ่มเล่นครับ เพื่อให้ได้เข้าใจภาพรวมของละครทั้งหมด
สำหรับตัวละคร เพชร ที่ผมรับบท เพชรเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นนะ ตามความฝันที่เขาตั้งใจจะทำให้สำเร็จ เขาไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรก็ตาม ซึ่งพอได้คุยกับ พี่นท (นท พูนไชยศรี) ผู้กำกับฯ พี่นทก็จะเสริมในเรื่องของรายละเอียดด้านอารมณ์ อย่างมุมที่บางครั้งเพชรอาจจะมีความท้อแท้ออกมาให้เห็นบ้าง ซึ่งผมมองว่าเพชรมีความคล้ายกับตัวผมนะ ในเรื่องความมุ่งมั่น ชีวิตจริงผมเป็นนักกีฬาด้วย ซึ่งพอเรามีเป้าหมาย ก็จะตั้งใจทำทุกอย่างให้สำเร็จ
สิ่งที่ผมกังวลมากๆ อีกเรื่องคือ ความตั้งใจของเพชรที่อยากเป็นศิลปินนักร้อง ซึ่งตัวแทนเองไม่มีความรู้ตรงนี้เลย อย่างการเล่นกีตาร์ วันแรกที่ฟิตติ้งเราก็ถือกีตาร์ถ่ายภาพ ยังจับคอร์ดไม่เป็นเลย หลังจากนั้นก็เลยขอยืมกีตาร์ที่ใช้เข้าฉากกลับบ้านครับ กลับไปฝึกซ้อม เพราะแทนไม่แฮปปี้กับตัวเองเลยที่ทำไม่ได้ ตอนนั้นก็เลยเปิดยูทูบดูวิธีการจับคอร์ด เริ่มจากคอร์ดเพลงในละคร ผมก็เอามาเล่นมาเรื่อยๆ อยู่ในกองก็จะหยิบกีต้าร์ไปด้วยทุกที่ ถ้าไม่ได้เข้าฉากก็คือซ้อมตลอดครับ การถ่ายละครเรื่องนี้ทำให้ผมเล่นกีตาร์เป็นจริงๆ เลย แล้วผมก็อ่านคอร์ดได้ จับคอร์ดได้ ส่วนการร้องเพลงผมก็ตั้งใจเต็มที่ครับ เรื่องนี้มี 2 เพลงที่ผมร้อง คือเพลง หัวใจเพชร และ ขอบใจดาว ก็อยากให้ทุกคนลองฟังกันนะครับ ผมตั้งใจมาก”
นอกจากนี้ แทนยังเล่าถึงการร่วมงานกับ ชิงชิง คริษฐา ว่า “การได้เล่นคู่กับพี่ชิง พี่ชิงเป็นคนเก่ง ตั้งใจทำงาน อ่านบทแล้วทำความเข้าใจได้ทันที แรกๆ ผมแอบเกร็ง แต่พอทำงานด้วยกัน ตัวจริงพี่ชิงคือคนที่สนุกสนานมากครับ แล้วนอกจากเรื่องนี้ ตอนนั้นผมถ่ายละครอีกเรื่องคือเล่ห์ร้ายเกมลวง ผมก็ได้เล่นคู่กับพี่ชิงเหมือนกัน ก็เลยยิ่งทำให้เราสนิทกันมากขึ้น”
ขณะที่อีกหนึ่งคนที่ทำให้เจ้าตัวทั้งตื่นเต้นและประทับใจไม่แพ้กัน คือ เต๋า สมชาย ผู้รับบทพ่อในเรื่อง “คนที่ทำให้ผมตื่นเต้นและเกร็งที่สุด คือเรื่องนี้ได้เล่นกับพี่เต๋า วันแรกที่เจอพี่เต๋า ผมเดินเข้าไปแนะนำตัวและเรียกพี่เขาว่า ‘คุณพ่อเต๋า’ พี่เต๋าก็ตอบกลับมาว่า ‘ไงไอ้ลูกชาย’ แล้วดึงผมเข้าไปกอดเลยครับ ความเกร็งทั้งหมดหายไปทันที พี่เต๋าน่ารักมาก ทำให้การเข้าฉากเป็นพ่อลูกกันอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ ทำให้ผมกับพี่เต๋าสนิทกันจนทุกวันนี้ ก็ยังมีโอกาสนัดกินข้าวกันอยู่”
พระเอกหนุ่มยังทิ้งท้ายฝากชวนแฟนๆ ติดตามละครเรื่องนี้ว่า “ตอนนี้ละครลูกผู้ชายหัวใจเพชรเพิ่งเริ่มต้น ผมอยากชวนทุกคนติดตามนะครับ สำหรับเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ใช่แค่ความสนุก แต่เป็นละครที่กำลังเล่าเรื่องความฝัน ความตั้งใจของวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่อยากมีเส้นทางชีวิตของตัวเอง แม้จะถูกปิดกั้นอย่างไร เขาก็ยังจะหาทางทำให้ได้ ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ตัวละครไปด้วยกันนะครับ”
ติดตามชมละคร “ลูกผู้ชายหัวใจเพชร” ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube: Ch7HD
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