เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ความขัดแย้งของ นีน ภีรชา (ออม กรณ์นภัส) กับ แม่กิ่งกมล (กิ๊ก สุวัจนี) ของ รัญชน์ลภัส (หลิงหลิง คอง) ทำให้รัญชน์ลำบากใจมาก เมื่อแม่ถือวิสาสะมาที่บ้านของนีนกับรัญชน์โดยไม่บอกล่วงหน้า นีนไม่พอใจหนักมากและพูดเรื่อง “หย่า” ขึ้นมาอีก คู่แต่งงานทั้งสองกำลังมีปัญหากันอย่างหนัก ถึงขนาดอยากจะเลิกราและหย่าขาดกัน แต่ เจ้าสัวธนชัย (เอ็ม อภินันท์) พ่อของนีน ขอร้องให้ทั้งคู่ชะลอการหย่าไว้ก่อนเพื่อธุรกิจของครอบครัว ในขณะที่แม่ของรัญชน์ไม่ชอบนีนอย่างมาก แต่ครอบครัวของนีน ทั้ง แม่แขไข (ก้อย นฤมล) และ พี่นาย (ป๊อป ศิร์รัฐ) รักรัญชน์มาก และรัญชน์ก็พยายามทำดีกับนีนอย่างที่สุดในเวลาที่เหลืออยู่ แต่แม่ของรัญชน์กลับทำให้เรื่องแย่ลงไปอีก เมื่อเธอรู้สึกว่าถูกนีนหยามหน้า และตามมาอาละวาดนีนถึงบ้านอีกครั้ง
ซีรีส์ “วาดฝันวันวิวาห์” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง 3Plus Premium และ Netflix
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