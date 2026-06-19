เรื่องย่อซีรีส์ “ปริศนาใต้เงาจันทร์”
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : โหน ธนากร ศรีบรรจง
ผู้ผลิต : ESC Studio
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ทาง TikTok และ Youtube ช่อง ESC PLAY รับชมย้อนหลังเวอร์ชั่น Uncut ทาง Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อค่ำคืนหนึ่งเกิดเหตุคดีฆาตกรรมปริศนาจากฝีมือฆาตกรต่อเนื่องผู้ลึกลับ ผู้ตายล้วนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ “กันต์กวี” (ฟิล์ม จิรายุ) ดาราหนุ่มชื่อดัง ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าทำไมคนรอบตัวเขาถึงตกเป็นเหยื่อของฆาตกร
“ผู้หมวดธารา” (สไปรท์ อิสรีย์) ตำรวจหญิงมาดเท่ ได้พบร่างของ “ณัชชา” (บูม ระวีพรรณ) ทนายความสาวศัตรูคู่อาฆาตของเธอ นอนจมกองเลือดจากฝีมือของฆาตกร ธาราได้ช่วยชีวิตณัชชาจนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ แต่เมื่อณัชชาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอสูญเสียความทรงจำเกือบทั้งหมด
ธารากับณัชชา จากที่เป็นคู่ปรับกัน ต้องมาจับมือกันเพื่อตามหาตัวฆาตกรลึกลับ และณัชชาคือพยานสำคัญที่ธาราต้องคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความทรงจำที่หายไปของณัชชาทำให้ธาราสงสัยว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือเป็นฆาตกรกันแน่…
เมื่อทั้งสองต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสืบหาความจริง ความใกล้ชิดค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน ทว่า ในความสัมพันธ์นั้นกลับมีอันตรายแอบแฝงอยู่ทุกนาที เมื่อฆาตกรต่อเนื่องกำลังตามไล่ล่าณัชชาอย่างเอาเป็นเอาตาย!
ในขณะที่ความทรงจำของณัชชาค่อยๆ ฟื้นกลับคืนมาก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใกล้ความตายมากขึ้น ธาราจะหาคำตอบได้หรือไม่ว่าฆาตกรเป็นใคร ต้องการอะไร และอดีตคู่ปรับจะกลับกลายเป็นคู่รักได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. สไปรท์ สไปรท์ อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล รับบท ธารา
2. บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา รับบท ณัชชา
3. ฟิล์ม จิรายุ อึ้งวานิช รับบท โจ๊กเกอร์ /กันต์กวี
4. มอส ธนกร ยอดแสงเดือน รับบท มาวิน
5. โอ๋ ธนัช ศรีบรรจง รับบท เดชา
6. ตี๋ ภานุวัฒน์ บัวแก้ว รับบท จ่าโจ๊ก
7. ชลูด สุทธิลักษณ์ ศรีบรรจง รับบท นักมวยวันชัย
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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์
บทประพันธ์ :
บทโทรทัศน์ :
กำกับการแสดง : โหน ธนากร ศรีบรรจง
ผู้ผลิต : ESC Studio
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ทาง TikTok และ Youtube ช่อง ESC PLAY รับชมย้อนหลังเวอร์ชั่น Uncut ทาง Viu
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569
เรื่องย่อ
เรื่องราวเกิดขึ้น เมื่อค่ำคืนหนึ่งเกิดเหตุคดีฆาตกรรมปริศนาจากฝีมือฆาตกรต่อเนื่องผู้ลึกลับ ผู้ตายล้วนเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับ “กันต์กวี” (ฟิล์ม จิรายุ) ดาราหนุ่มชื่อดัง ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าทำไมคนรอบตัวเขาถึงตกเป็นเหยื่อของฆาตกร
“ผู้หมวดธารา” (สไปรท์ อิสรีย์) ตำรวจหญิงมาดเท่ ได้พบร่างของ “ณัชชา” (บูม ระวีพรรณ) ทนายความสาวศัตรูคู่อาฆาตของเธอ นอนจมกองเลือดจากฝีมือของฆาตกร ธาราได้ช่วยชีวิตณัชชาจนรอดตายอย่างปาฏิหาริย์ แต่เมื่อณัชชาฟื้นขึ้นมาก็พบว่าเธอสูญเสียความทรงจำเกือบทั้งหมด
ธารากับณัชชา จากที่เป็นคู่ปรับกัน ต้องมาจับมือกันเพื่อตามหาตัวฆาตกรลึกลับ และณัชชาคือพยานสำคัญที่ธาราต้องคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง แต่ความทรงจำที่หายไปของณัชชาทำให้ธาราสงสัยว่า แท้จริงแล้วเธอเป็นเหยื่อหรือเป็นฆาตกรกันแน่…
เมื่อทั้งสองต้องใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อสืบหาความจริง ความใกล้ชิดค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความผูกพัน ทว่า ในความสัมพันธ์นั้นกลับมีอันตรายแอบแฝงอยู่ทุกนาที เมื่อฆาตกรต่อเนื่องกำลังตามไล่ล่าณัชชาอย่างเอาเป็นเอาตาย!
ในขณะที่ความทรงจำของณัชชาค่อยๆ ฟื้นกลับคืนมาก็ยิ่งทำให้เธอเข้าใกล้ความตายมากขึ้น ธาราจะหาคำตอบได้หรือไม่ว่าฆาตกรเป็นใคร ต้องการอะไร และอดีตคู่ปรับจะกลับกลายเป็นคู่รักได้หรือไม่ ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
1. สไปรท์ สไปรท์ อิสรีย์ จารุพันธุ์โกมล รับบท ธารา
2. บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา รับบท ณัชชา
3. ฟิล์ม จิรายุ อึ้งวานิช รับบท โจ๊กเกอร์ /กันต์กวี
4. มอส ธนกร ยอดแสงเดือน รับบท มาวิน
5. โอ๋ ธนัช ศรีบรรจง รับบท เดชา
6. ตี๋ ภานุวัฒน์ บัวแก้ว รับบท จ่าโจ๊ก
7. ชลูด สุทธิลักษณ์ ศรีบรรจง รับบท นักมวยวันชัย
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#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์